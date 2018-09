Mand forfulgte små skolepiger i bil og til fods - politi efterlyser vidner

To små piger blev tirsdag udsat for en ubehagelig oplevelse, da de var ude at gå i forbindelse med en idrætstime.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- De synes, der er en bil, der kører langsomt efter dem, og det bliver de selvfølgelig utrygge ved, siger kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Løb og råbte efter piger

Episoden fandt sted på Østergårdstoften i Hjortshøj omkring klokken 11.20.

Da pigerne begyndte at løbe, steg en mand ud af bilen og begyndte at løbe efter dem, mens han råbte ukvemsord i retning mod dem.

Jeg forstår udmærket godt, at pigerne bliver bange, og derfor tager vi også denne henvendelse alvorligt. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Efter at manden havde løbet og råbt efter de skræmte piger, gik han tilbage til sin bil og kørte væk fra stedet.

Politiet har endnu ikke nogen teori om grunden til mandens adfærd.

- Vi vil rigtig gerne snakke med ham for at finde ud af, hvad hans motiv kan være.

Sparsomt signalement

Pigerne så manden og kan give et sparsomt signalement, men de havde i sagens natur mest ryggen til, fordi de havde travlt med at løbe væk fra manden.

- Han er mellemøstlig af udseende og bar et grønt tørklæde, og så kørte han i en sølvgrå bil, siger kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet vil meget gerne høre fra borgere, der kan hjælpe med oplysninger i sagen.

- Jeg forstår udmærket godt, at pigerne bliver bange, når en mand løber efter dem og råber, og derfor tager vi også denne henvendelse alvorligt, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi kan kontaktes ved ringe 114.

