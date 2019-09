Mand faldt overbord inden sejltur: Viste ingen livstegn

Det gik grueligt galt for en 70-årig mand, da han fredag aften ville træde ombord på en fortøjet motorbåd i Ry Marina.

Af uvisse årsager kom han ikke hele vejen over i båden, men faldt i stedet i vandet. Her forsøgte nogle kammerater uden held at bjærge ham.

- Der blev kastet en redningskrans ned til manden, men hans kammerater kunne ikke få ham op og ringede 1-1-2. Der kom både ambulance og politi til stedet, men der var ikke umiddelbart livstegn, fortæller vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jeppe Thranum, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 70-årige mand stammer fra Silkeborg, og politiet fik meldingen om ulykken klokken 18.36. Da redningsmandskabet ankom, fik de manden op på land. Hans hjerte var gået i stå, og han trak ikke vejret, så de gik straks i gang med førstehjælp.

Derefter blev han fragtet med politieskorte til Aarhus Universitetshospital. Da den 70-årige ankom der, kunne han igen selv trække vejret, og hjertet var igen kommet i gang.

Østjyllands Politi oplyser, at man ikke ved, hvorfor manden ikke lykkedes med at komme over i båden.