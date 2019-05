Mand fængslet for tre røverier - politi kan takke modige butiksansatte

En 33-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet og sigtet for en stribe kriminelle forhold.

Manden blev fremstillet in absentia i Retten i Aarhus og er blevet indlagt på retspsykiatrisk afdeling på Risskov.

- Han var psykisk uligevægtig, og når han er i stand til at blive fremstillet, vil han blive det. Han har været desperat, da han begik røverierne, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Flemming Lau til TV2 ØSTJYLLAND.

Politi: En grov forbrydelse

I løbet af fredag og lørdag truede den 33-årige med kniv to yngre mænd og en yngre kvinde på Frederiks Allé i Aarhus.

- De blev presset til at udlevere mobiltelefoner og hæve penge i en automat. I minimum ét tilfælde truede han mod halsen på personen. Det er en grov forbrydelse, siger vagtchef Flemming Lau.

Ofrene er henholdsvis en 28-årig mand, en 28-årig kvinde og en 31-årig mand, oplyser vagtchefen.

Den 33-årige mand var for dårlig til at deltage i retsmøde i Retten i Aarhus. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Lørdag eftermiddag fik politiet en anmeldelse om, at Rema 1000-personale tilbageholdt en aggressiv mand i Rema 1000.

Slår og spytter

Personalet genkendte den 33-årige som gerningsmanden til et tidligere tyveri.

- Han tildeler den ene et knytnæveslag og spytter på den anden flere andre gange. Det lykkes dog personalet at holde ham tilbage, indtil vi kommer frem, siger vagtchef Flemming Lau til TV2 ØSTJYLLAND.

Da en patrulje kort efter var fremme, kunne de konstatere, at gerningsmanden var den mistænkte til røverierne. Den 33-årige blev straks anholdt og sigtet.

Manden vil også blive præsenteret for sigtelser for en række kassedyk blandt andet i Rema 1000, oplyser vagtchefen.

Den 33-årige er uden fast bopæl.

En ung mand blev truet med kniv til at udlevere mobiltelefon og hæve kontanter i en automat i nærheden af Frederiks Allé nummer 91 i det central Aarhus.

De tre røverier

• Første røveri fandt sted natten til fredag kl. 2.45, hvor en ung mand blev passet op af to gerningsmænd ud for Frederiks Allé nr. 91. Den unge mand blev truet med kniv til at udlevere sin mobiltelefon og hæve nogle kontanter i en automat i nærheden.

• Natten til lørdag kl. 2.15 blev en anden mand udsat for røveri stort set samme sted. En gerningsmand holdt en kniv mod mandens hals og tvang ham til at hæve penge i en nærliggende automat. Herefter stak gerningsmanden af til fods.

• Senere lørdag morgen kl. 7.52 blev en kvinde på samme lokation passet op af en mand, der også brugte en kniv til at true hende til at hæve penge i en automat. Efterfølgende løb han ad Jægergårdsgade i østlig retning.