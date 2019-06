Mand døde efter svømmetur i Aarhus

En 51-årig mand fra Aarhus og hans kone var her til aften ude at bade, da manden får et ildebefindende.

- Vi får en melding kl. 18.52, om at der er en livløs mand i vandet ud for Ørnereden i Højbjerg, og han bliver derefter reddet i land, men han står ikke til at redde, siger Flemming Lau, der er vagtchef hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer.

- Det er en tragisk ulykke.

Manden blev reddet i land, og en læge indledte hjerte-lungeredning, men han overlevede ikke.

Kl. 1852 fik vi en melding om en livløs person i vandet ved Ørnereden i Højbjerg.Personen blev reddet i land, og der blev indledt hjerte-lungeredning, men mandens liv stod desværre ikke til at redde. Det drejer sig om en 51-årig mand fra Aarhus.Hustruen var på stedet. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) June 27, 2019

.

