Mand alvorligt skadet i motorcykeluheld - lunge er klappet sammen

En 54-årig mand fra Hørning er kommet alvorlig til skade i et motorcykeluheld i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er et solouheld, hvor manden mister herredømmet i en kurve, vælter og får flere skader, siger Christian Riis, der er vagthavende hos Østjyllands Politi.

Læs også Lars kørte galt på motorcykel - i år har 11 mistet livet på to hjul

Den 54-årige mand blev efter uheldet kørt til Skejby Sygehus i en ambulance.

Her kunne lægerne konstatere, at manden har brækket et kraveben, tre ribben, og at hans ene lunge er klappet sammen.

- Hvis det var mig selv, der havde fået de skader, så ville jeg kalde det alvorlige skader. Men det er ikke livstruende skader, han har pådraget sig, konstaterer Christian Riis.

Læs også Mødes med ukvemsord og fuck-fingre: - De leger med deres liv

Det var her på Ingersslevvej i Hasselager, at den 54-årige mødte asfalten.

Manden kørte ad Ingerslevvej i østlig retning, da han mistede herredømmet i en venstrekurve.

Solouheldet blev anmeldt af en kvinde, der befandt sig i området.

Uheldet skete omkring klokken 16.30 lørdag eftermiddag. Politiet kan ikke oplyse, om manden fortsat er indlagt.

Læs også Et sekund på landevejen ændrede Lones liv for altid

Solouheldet i Aarhus var langt fra det eneste uheld i Østjylland lørdag.

I den mere kuriøse afdeling endte en 27-årig taxachauffør på taget i Randers. Det skete, da han ville undvige en kat, som løb ud på vejen.

Bilen kom i slinger og endte på taget i den vestlige rabat på Hadsundvej. Taxachaufføren var alene i køretøjet og kom ikke til skade ved uheldet.