Malene ramt af indbrud tre gange - nyt tiltag skal hjælpe andre

Det skal være mere trygt at bo i Aarhus. Antallet af indbrud skal nedbringes med to tredjedele.

Sådan lyder den ambitiøse melding fra Aarhus Kommune, der har indgået et nyt samarbejde med Østjyllands Politi og Bo Trygt!.

Indsatsen starter med to store borgermøder i Rådhushallen tirsdag 12. november.

Her er borgere fra de fire mest indbrudsramte lokalområder inviteret, og de fremmødte kan høre oplæg om, hvad de selv kan gøre for at forebygge indbrud - både i eget hjem og hos naboerne.

Ramt af indbrud tre gange

Malene Wiese Madsen fra Højbjerg kender alt til behovet for at mindske antallet af indbrud i Aarhus Kommune. Hun og hendes familie er blevet ramt af indbrud tre gange.

Det første indbrud i 2009 fandt sted, da Malene Wiese Madsen var væk i to timer for at få noget frisk luft og handle ind.

- Da jeg kommer hjem, er hele vores hus fuldstændig rodet igennem. Sengetøj er taget af madrasser, og alt er taget ud af skabene. Det var gået hurtigt, men det mest ubehagelige var, at en eller anden havde rørt ved alle vores ting.

Tre gange er tyve brudt ind i familiens hus i Højbjerg.

- Lige til at starte med var det et chok, men bagefter brød jeg fuldstændig sammen. Da politiet kom, og jeg fandt ud af, at det var alle mine smykker fra jeg blev døbt og konfirmeret, blev jeg helt vildt ked af det, siger Malene Wiese Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Dagen efter det tredje indbrud installerede familien et alarmsystem "til en mindre formue" i hele huset. Familien har ikke oplevet et indbrud siden.

- Det er super belastende, at man skal gå og være mistroisk, og det har givet mig en vis tryghed at have et alarmsystem. Vi har også etableret Nabohjælp på vejen, så vi er blevet meget bedre til at holde øje med hinandens huse, siger Malene Wiese Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Forebyggelse skal styrkes

Det nye samarbejde har fået navnet 'Bo trygt! i Aarhus', og målet er at styrke indsatserne omkring forebyggelse af indbrud i kommunen.

Borgmester Jacob Bundsgaard tror på, at nabofællesskaber er vejen frem.

- Jeg tror, vi alle kan blive bedre til at støtte hinanden gennem et styrket nabofælleskab, hvor vi på den gode måde kigger lidt mere over hækken og holder et vågent øje med vores nabolag. Sammen med information om, hvad der faktisk virker, tror vi en stor del af indbrud i private hjem kan forebygges, lyder det fra Jacob Bundsgaard.

Også politiet opfordrer borgerne til at hjælpe med at forebygge indbrud.

- Vi har brug for borgernes hjælp, hvis vi for alvor skal komme indbrud i Aarhus Kommune til livs. Når vi mobiliserer flere borgere til at sikre deres hjem bedre og samtidig blive aktive nabohjælpere, så kommer vi et stort skridt fremad i arbejdet med at bekæmpe indbrud, siger politidirektør Helle Kyndesen.

Dette vil Bo Trygt!, Aarhus Kommune og Østjyllands Politi arbejde for: • Reducere antallet af indbrud i Aarhus Kommune med to tredjedele

• Styrke det lokale nabofællesskab. Ambitionen er at rekruttere mindst 5000 nye, aktive nabohjælpere

• Alle borgere i kommunen præsenteres for konkrete og let tilgængelige råd om, hvordan man forebygger indbrud i eget hjem

• Borgerne involverer sig i at forebygge indbrud og øge trygheden i deres nabolag

• Der iværksættes forebyggende indsatser i de mest indbrudsplagede områder i kommunen

• Udbrede fakta og gode råd om indbrudsforebyggelse i den offentlige debat

Bo Trygt! er et initiativ fra TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Ifølge Bo Trygt! er det nye samarbejde et eksempel på, hvordan man på tværs af myndigheder, private organisationer og i samspil med borgerne kan bekæmpe en samfundsudfordring.