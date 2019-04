Majse har fået sin operation aflyst: - Det er meget utrygt

For to dage siden tikkede der en mail ind i Majse Withagens e-boks. På mailen stod der, at hendes operation på Aarhus Universitetshospital i Skejby var aflyst.

Hun er én af de patienter, der er blevet ramt af de udfordringer, som Aarhus Universitetshospital i Skejby har.

De mangler akut 15 anæstesisygeplejersker og 10 operationssygeplejersker. Derfor er de nødt til at aflyse 20 operationer om dagen.

- Jeg blev rigtig ked af det, for jeg havde gået længe og forberedt mig selv mentalt på den her operation, siger Majse Withagen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er mange ting, der kan gå galt. Derfor var jeg vildt tryg ved, at det var ham, der skulle operere mig igen. Og den tryghed er der bare ikke mere. Majse Withagen

For seks år siden brækkede hun nakken og blev efterfølgende opereret for to diskusprolapser på Aarhus Universitetshospital.

Hun har i halvandet år døjet med smerter og skal derfor have foretaget en større operation, hvor hun skal have sat to kunstige disk ind mellem sine nakkehvirvler.

Utryg ved operationen

Majse Josepha Withagen havde set frem til, at hun skulle opereres af den samme kirurg, som også opererede hende for de to diskusprolapser.

- Der er mange ting, der kan gå galt. Derfor var jeg vildt tryg ved, at det var ham, der skulle operere mig igen. Og den tryghed er der bare ikke mere, siger hun.

Men i stedet fik hun beskeden om, at hun kan få flyttet sin operation til Aalborg Universitetshospital, der ligger en times kørsel fra Aarhus.

- Hvis jeg skal opereres i Aalborg, vil det være hos en kirurg, jeg ikke kender og er tryg ved, og så vil min familie heller ikke kunne være lige nærheden. Og jeg har brug for min familie er der efter min operation, fordi jeg bliver meget nervøs, siger Majse Withagen.

Hospitalet har prioriteret alle akutte operationer og kræft- og hjertepakke-operationer samt behandling af børn.

- De er rigtig dygtige i Aalborg, så vi kan betrygge patienterne med, at selvom turen er længere derop, så er behandlingen vigtig. Og det er vigtigt, at de tager imod den, fortæller Inge Pia Christensen, der er sygeplejefaglig direktør hos Aarhus Universitetshospital.

Aarhus Universitetshospital vil formentlig være nødsaget til at aflyse operationer resten af året.