Magnus' drømmestudie blev ikke oprettet - må flytte til dyr studieby i stedet

Og det er et hårdt slag at måtte afvise ansøgere på den måde, for VIA har generelt fået markant færre ansøgere i år, end de fik sidste år.

- Jeg mener, der er i omegnen af 20 procents fald i optag. Det er jo blandt andet sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen, der har et lavere optag, ligesom vi optager færre på de uddannelser, hvor vi har måtte lukke en masse engelsksprogede pladser, siger Gitte Sommer Harrits.

Turen går til Aarhus

På VIA University College i Aarhus er det lykkedes, at oprette uddannelsen på dansk, og når det kan lykkes i Aarhus, men det ikke kan i Horsens, så er det ifølge Gitte Sommer Harrits et udtryk for de studerendes ønsker.

- Jeg tror, det skyldes den dynamik, vi ser, hvor mange gerne vil ind til Aarhus for at studere. Det ser vi for mange af vores uddannelser, siger Gitte Sommer Harrits.