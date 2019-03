Mæslinger ville have dræbt Mette - nu vil hun have alle børn vaccineret

- Hvis jeg var blevet smittet med mæslinger dengang, havde jeg ikke været her i dag.

Sådan lyder det fra 22-årige Kamille Mathiasen, der har kastet sig ind i den ophedede debat om mæslingevaccination.

Danmark er lige nu ramt af en mæslingeepidemi, og det kan få stærke følelser op i særligt småbørnsforældre.

Kamille Mathiasen har ikke selv børn, men hun blev alligevel bekymret, da hun læste om epidemien.

Kamille Mathiasen mangler små 40.000 støtter for at sikre, at hendes borgerforslag behandles i Folketinget. Hun har fået omkring 17.200 på fem dage.

Stor opbakning til borgerforslag

Fra sit tredje til sit sjette år led Kamille Mathiasen af leukæmi. I den periode var hendes immunforsvar helt skudt ned, når hun modtog kemobehandlinger.

- Det var vigtigt, at folk omkring mig var vaccinerede. Jeg kunne i forvejen ikke komme særligt meget ud, men hvis der havde været sådan en epidemi, som der er nu, var jeg slet ikke kommet udenfor, siger Kamille Mathiasen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun stillede onsdag i denne uge et borgerforslag, der søndag eftermiddag har fået 11.700 støtter. Hvis hun når 50.000 støtter, skal Folketinget behandle forslaget.

- Mit forslag går i al sin enkelthed ud på, at alle de børn, der kan vaccineres, skal vaccineres, hvis de vil gå i en offentlig institution. Det er mest af alt for at passe på de børn, der ikke kan vaccineres på grund af sygdom, siger Kamille Mathiasen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kamille Mathiasen læser til pædagog og bor på et kollegium i Aarhus.

Historisk høj tilslutning

Ifølge sektionsleder for vaccineforebyggelige sygdomme hos Statens Serum Institut, Palle Valentiner-Branth, vælger flere forældre at få deres børn vaccineret mod mæslinger.

Tilslutningen til MFR-vaccinen steg således i 2018, oplyser han.

- Hvis barnet skal beskyttes mod mæslinger resten af livet, skal det vaccineres to gange. 94 procent af alle børn i Danmark får den første mæslingevaccine, og 89 procent får den anden, som man får i 4-åris alderen. Det er en historisk høj tilslutning. Det er glædeligt, at der er en stigende tilslutning, siger Palle Valentiner-Branth til TV2 ØSTJYLLAND.

I Danmark er vi tæt på verdensmål om, at 95 procent af alle børn skal modtage både første og anden mæslingevaccination, lyder det fra Palle Valentiner-Branth.

80 døde i europa i 2018

Den hyppigste årsag til, at børn ikke bliver vaccineret, er forglemmelse fra forældrenes side, oplyser Palle Valentiner-Branth.

Af samme grund er Statens Serum Institut begyndt at udsende breve, der minder forældre om, at det er på tide, at deres børn får en vaccination.

- Jeg tror, vi vil se en yderligere stigning i vaccinationsprogrammet, og det vil betyde, at vi får endnu bedre kontrol med mæslinger fremover. Det er en alvorlig infektionssygdom. Hvis vi har den cirkulerende i Danmark, vil vi udsætte immunsvækkede børn for sygdommen, og de vil have øget risiko for komplikationer, siger Palle Valentiner-Branth til TV2 ØSTJYLLAND.

I Danmark er vi ret tæt på WHO's mål om, at 95 procent af alle børn skal modtage både første og anden mæslingevaccination. Det er dog langt fra tilfældet i alle andre lande.

- Der har været over 80.000 tilfælde af mæslinger og cirka 80 dødsfald I Europa i 2018, lyder det fra Palle Valentiner-Branth.

Støtterne til Kamille Mathiasens borgerforslag tikker ind hvert sekund.