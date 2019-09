Mænd truede bartender med bushammer

Tirsdag aften forsøgte to maskerede mænd at begå røveri mod Rundhøj Bodega i Højbjerg. De truede bartenderen med en bushammer ved bagdøren ved lukketid, mens den ene sagde ’Jeg skal have pengene’.

Læs også Hundredvis af uønskede killinger efterlades i papkasser og bure

De to mænd endte ikke med at få noget med derfra, oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra folk, der kan have set noget. Østjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114, hvis man har oplysninger i sagen. De to gerningsmænd beskrives som:

Mistænkt A:

Mand, ca. 20 år

185-190 cm. høj

Spinkel kropsbygning

Afrikansk af udseende, måske somalier

Kort sort hår og mørk hud

Iført grå windbreaker jakke, sorte bukser og et tørklæde/maske foran munden

Mistænkt B:

Mand, ca. 20 år

185-190 cm. høj

Spinkel kropsbygning

Afrikansk af udseende, måske somalier

Kort sort hår og mørk hud

Iført sort jakke, sorte bukser og et tørklæde/maske foran munden