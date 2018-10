To mænd på knallert påkørte kvinde: Kan du genkende dem?

Fredag den 28. september kort efter kl. 14 blev en kvindelig cyklist påkørt af to mænd på knallert på Christian 8's Vej i Silkeborg nær Viborgbroen. Siden har politiet uden held forsøgt at opspore gerningsmændene. De efterlyses nu med billede.

De to mænd stak nemlig af efter påkørslen og kørte i retning mod Søtorvet i Silkeborg centrum. De efterlod en kvinde i store smerter, der kort efter blev fragtet med ambulance til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

- Kvinden fik alvorlige skader. Få dage efter blev hun opereret for et brud på et kindben. I øjeblikket er hun sygemeldt, fordi hun fik en hjernerystelse og skal have ro, siger Flemming Just fra lokalpolitiet i Silkeborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet vil meget gerne have fat i mændene for udover at stikke af fra uheldet var deres kørsel særdeles hensynsløs.

Ulykken skete på Christian d. 8's vej nær Viborg-broen. Foto: Google Street View

Vidne har set mændene

- De sad to på knallerten, kørte i den forkerte side af vejen, kørte alt for stærkt, påkørte en person og stak så altså af, fortæller Flemming Just.

Et vidne så den første efterlysning af mændene i september og kom i tanke om, at personen formentlig havde set mændene i et område, hvor der er videoovervågning.

Dermed kunne politiet få de billeder, som nu er sendt ud til offentligheden.

Signalement - Begge mænd beskrives som 25-30 år og almindelig af bygning.

- Føreren af knallerten har mørkt hår og var iført mørke bukser og sort jakke.

- Passageren var iført sort hue, mørke bukser og en mørk jakke med lyseblå felter.



Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi

- Vi håber på, at billederne kan give os det tip, der skal til for at finde frem til de to mænd. Nogle må kende dem. Det er min formodning, at der er tale om lokale, lyder det fra Flemming Just.

Oplysninger i sagen kan gives til Midt- og Vestjyllands Politi på tlf. 114.