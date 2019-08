To mænd forsøgte indbrud: Anholdt efter politijagt

Opdatering kl. 13.15: Den 33-årige mand blev efter grundlovsforhøret varetægtsfængslet i 4 uger.

Det var en skidt dag på kontoret for de to indbrudstyve, der natten til lørdag forsøgte at bryde ind i en forretning på Silkeborgvej i Aarhus.

Gerningsmændene forsøgte at flygte, men patruljen satte efter scooteren og fik anholdt de to mænd. Jes Frederiksen, vagtchef, Østjyllands Politi

De blev opdaget af et vidne, imens de var i gang med at brække døren op med et koben.

- Der var friske spor på gerningsstedet, så vores hundepatrulje kunne hurtigt sætte efter. Gerningsmændene forsøgte at flygte, men patruljen satte efter scooteren og fik anholdt de to mænd, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Jes Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Fremstillet i grundlovsforhør

Gerningsmændene forsøgte klokken 03.30 at bryde døren op med både koben og slag, og der var brudmærker på cirka fem centimeter på døren.

De to mænd var klædt i sort, og den ene bliver fremstillet i grundlovsforhør lørdag formiddag med henblik på varetægtsfængsling. Han er 33 år gammel og kommer fra Aarhus.

Den anden mand bliver sigtet for indbrudsforsøg, men er løsladt igen.