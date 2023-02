Forskere vil lave ko-mælk uden køer

Ideen er at lave mælk med celler fra en kos yver. De bliver dyrket, så de kan producere mælk med alt det næringsindhold, man kender fra mælk i dag.

- Det kommer til at ske. Det er jeg ret sikker på, siger han.

På Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet er man nemlig i gang med at skabe en metode, der ikke kræver en ko i det daglige.

Teknologien har gjort en del af det mere automatiseret sammenlignet med dengang, bonden malkede koen med håndkraft. Men grundlæggende er ideen den samme: koen spiser og drikker, og yveret tømmes for mælk.

Over hele landet kan man finde kostalde i landskabet, hvor der dag ud og dag ind produceres millioner af liter mælk.

Hvor vil mælk komme fra i fremtiden? Det er forskere måske ved at give et svar på.

Hvis man kan udkonkurrere den normale kvægdrift, kan man samtidig undgå en stor del af den luftforurening, køerne står for. De bøvser nemlig en del metangas, som er en drivhusgas, og ko-fri mælk kan på den måde være mere bæredygtigt.

- Udfordringen er at finde de bedste celler - og dernæst skal det opskaleres, siger Stig Purup.

I fremtiden skal der måske bruges færre køer til at producere mælk.

Det hele er dog stadig vision for fremtiden, men Stig Purup er optimistisk om, hvor lang tid der kan gå, før den nye type mælk kan stå i kølediskene.

- De første ting, vi vil se i supermarkederne, er nogle produkter og ingredienser, som er hentet fra cellerne. Det, tror jeg, kan ske inden for de næste ti år, fortæller han.

Er forskerne succesfulde med deres metoden til at skabe ko-fri mælk, kan teknologien måske også bredes ud. Eksempelvis til at skabe endnu bedre mælkeerstatning til spædbørn ud fra celler fra et kvindebryst.