Mads laver pop-up shop på plejehjem med smykker, tøj, cremer og bolcher

Pop-up butikker opstår midlertidigt - og som oftest i hippe butikslokale i de store byer. Men lørdag havde iværksætteren Mads Søndergaard lavet en pop-up shop på plejehjemmet i Tranbjerg.

- Det er ikke alle, der kan komme ud af deres hjem, så derfor bringer jeg varerne ud til dem, siger Mads Søndergaard, der står bag online butikken MASO Shop.

Det primære er at skabe noget mere liv på plejehjemmene Mads Søndergaard, iværksætter

- Det er en service, jeg vil give en shopping-sanse-oplevelse, ligesom vi andre kan, når vi går ind i byen, siger Mads Søndergaard.

Mads Søndergaard har i samarbejde med Aarhus Kommune fået lov til at lave butik på Tranbjerg plejecenter, hvor de ældre kan shoppe tøj og smykker. Der er også varer fra Matas og Føtex.

Hans motivation er at skabe liv på plejehjemmet. En oplevelse han blev bekræftet i, da han så en ældre kvinde sidde alene med et fødselsdagsflag i forbindelse med et besøg.

- Hun var helt alene, hun sad med et lille flag. Hun havde været til 90 års fødselsdag. Så gik jeg op i fællesrummet, men der var ingen. Og Der faldt en lille tåre indvendigt, for det var lidt sørgerligt, siger Mads Søndergaard.

Lørdagens pop-up shop er den første af sin slags og på forsøgsbasis. Men Mads Søndergaard håber, det bliver en succes.

- Det er et pilotprojekt. Det er første gang, vi gør det her. Jeg håber på, de tager det til sig, og siger, hvis det er en succes, så skal vi prøve det andre steder, siger Mads Søndergaard.

- Jeg lægger ikke skjul på at selvfølgelig har jeg også noget kommerciel tankegang i det her, for det har nogle udgifter. Men det primære er at skabe noget mere liv på plejehjemmene, siger Mads Søndergaard

Plejehjemsbeboer Bergliot Juul Nielsen hilser et afbræk i hverdagen velkommen.

- Jeg synes, det er sjovt. Det er sjovt, der sker noget i det hele taget, siger Bergliot Juul Nielsen, der er plejehjemsbeboer.