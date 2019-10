Mads har HIV - ny kampagne vil nedbryde tabuet om sygdommen

- Du har HIV.

Sådan lød beskeden fra Mads Jensens læge den 12. september 2017.

Ni bogstaver, der danner tre ord, som ville slå de fleste mennesker omkuld og vende op og ned på deres liv, men det gjorde de ikke for Mads Jensen.

- Det var selvfølgelig en mavepuster at få at vide, men i Danmark er vi så langt medicinsk, at det ikke var noget, der slog mig ud af kurs, siger Mads Jensen, der bor i Horsens og arbejder som kok.

Hverdagen har ikke ændret sig

Det gjorde sygdommen ikke dengang – og det gør den heller ikke i dag.

For Mads Jensen føler, at han lever præcist det samme liv, som han gjorde, før HIV blev en del af hans dagligdag.

- Sygdommen betyder, at jeg skal nogle piller, og at jeg en gang i mellem skal til nogle kontroller, men den fylder ikke i mit liv. Jeg tænker ikke på den, og jeg lever et helt normalt liv, siger Mads Jensen.

Lige siden han fik diagnosen, har han gjort en dyd ud af at være ærlig, tale og generelt være åben om at leve med HIV, og han oplever, at det er med til at gøre det nemmere for ham selv, men også for sin omgangskreds.

- Jeg tror, at min åbenhed betyder, at alle mine venner har kunnet være positive over for mig. De har sagt til mig, at det jo selvfølgelig er trist, at jeg skal leve med sygdommen - men at jeg stadig bare er den Mads, som de altid har kendt, siger han.

En ny street art-kampagne skal sætte fokus på AIDS. Værket her, af en mor og en datter, handler om, at HIV-børn bøder for deres fædres synder. Foto: tvsyd

Gadekunst skal skabe en samtale

Mads Jensen vil gerne bidrage til, at alle andre forstår, at folk med HIV bare er helt almindelig mennesker, og derfor fortæller han åbent om sin historie.

Samtidig drømmer han om, at tabuet om sygdommen bliver nedbrudt. Så han er rigtig glad for, at en ny, international street art-kampagne arbejder for netop det.

- I de vestlige lande er vi rigtig heldige i forhold til medicin, og jeg kan være åben og fortælle min historie, men sådan er det ikke over hele verden, siger Mads Jensen.

Den nye internationale street art-kampagne skal sætte fokus på AIDS. Det er organisationen (RED), der står bag kampagnen, hvor street art-kunstnere fra hele verdenen er blevet inviteret til at lave værker, som skal skabe opmærksomhed omkring sygdommen.

Fra mor til barn

En af de kunstnere, der bidrager til kampagnen er street art-kunstner Bogdan Scutaru, der bor i Horsens. Han har lavet street art i 15 år og har skabt et kunstværk som forestiller en kvinde og en baby.

Det har taget street art-kunstneren fra Horsens fire dage at lave værket, Det tog ikke Bogdan Scutaru særlig lang tid at finde ud af, hvilket emne han ville sætte fokus på med sit værk:

- Jeg synes, at det er interessant, hvordan sygdommen kan blive overført fra en mor til et barn, fordi det virker til, at man skal bøde for sin fars synder, og hvis vi kan stoppe det, så vil det være fantastisk, siger han.

Selvom Bogdan Scutaru ikke selv har haft AIDS tæt inde på livet, så vil han gerne være med til at råbe op:

- Som med alle andre udfordringer der kan løses, hvis en af tingene, der kan hjælpe, er bevidsthed, hvorfor så ikke gøre det? Og forhåbentligt kan det bidrage til at løse udfordringen, siger han.