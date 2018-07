Mads bliver kimet ned: Trængende landmænd vil have hans halm

Den ekstreme tørke gør græsset gult, landmænd desperate og sender køer på slagteriet.

Det er de barske realiteter, som har fået landmand Mads Niær Kristensen fra Silkeborg til at komme sine kolleger til udsætning i et Facebook-opslag.

”Er du landmand og har brug for majs eller halm, så giv mig et kald,” skriver landmanden blandt andet i opslaget, der i skrivende stund er blevet delt knap 3000 gange, og som har fået hans telefon til at ringe stort set uafbrudt i hans sommerferie.

- Omkring 50 landmænd har ringet til mig og bekræftet mig i, at det er et problem, at de mangler foder til deres kreaturer. Vi har allerede lavet aftaler på tre fjerdedele af majsen, og halmen er også stort set afsat, siger Mads Niær Kristensen, der er landmand ved Grauballegård nord for Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Allerede sidste år begyndte vi at samle halm sammen til at kunne putte i vores biogasanlæg, men når vi er i en situation, som vi er i år, hvor der er udbredt mangel på halm og foder, så synes jeg, vi skal bruge det til noget andet end at fyre det af, siger landmand Mads Niær Kristensen, der sælger 400 hektar halm og 75 hektar majs på Facebook.

Dyrene har mere brug for halmen

De 75 hektar majs og 400 hektar halm, som han har sat til salg, og som nu er tæt på udsolgt, skulle have været brugt til et biogasanlæg, som Mads Niær Kristensen har planer om at bygge i løbet af i år eller næste år.

For Mads Niær Kristensen er det ikke så afgørende, om det lige er majs og halm, han fyrer af i biogasanlægget, da det kan lade sig gøre at købe og bruge andet korn.

Anderledes forholder det sig dog for de landmænd, som har sultne køer, der får strengt behov for halmen og majsen til foder henover vinteren.

Manglen på halm betyder, at flere køer bliver sendt til slagtning, fordi der ikke er nok foder til dem.

- I yderste konsekvens betyder det, at man er nødt til at slagte dyrene, hvis man ikke har foder nok til dem, siger Mads Niær Kristensen.

Det er det usædvanligt varme og tørre vejr, som har præget Østjylland de seneste par måneder, der er skyld i, at flere landmænd har svært ved at skaffe tilstrækkeligt med føde til deres køer.

Allerede nu oplever slagterier at have travlt, fordi det vælter ind med køer til slagtning.

- I øjeblikket har vi et antal slagtninger ind til os, som er dobbelt i forhold til, hvad vi plejer på dette tidspunkt. Normalt ligger vi relativt lavt i slagtninger, fordi køerne går og spiser græs ude på marken. Det gør de af gode årsager ikke nu, der er simpelthen ikke noget, sagde Henrik Biilmann, der direktør for det økologiske slagteri Friland i Randers, lørdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Opfodring: - Lad nu være med at snitte halmen

Udover at komme nogle få fodertrængende landmænd til udsætning har formålet med Mads Niær Kristensens opslag været at inspirere andre landmænd til at række hånden ud.

- En gang imellem så skal vi se dansk landbrug som en holdsport. Nogle gange må man godt se en lille smule ud over sin egen næsetip og se, hvor vi kan hjælpe hinanden, siger han.

Landmænd opfordres til ikke at snitte deres halm i år, da dyrene har strengere brug for halmen som foder, end jorden har brug for det som gødning.

- Det primære formål med opslaget er sådan set at sørge for, at andre landmænd også sørger for ikke at snitte halmen, men i stedet kigger sig om og ser, om ikke det kan bruges til noget mere fornuftigt.

Når man snitter halm bliver det lavet til bittesmå stykker, der bruges som gødning. Det er godt for jorden, men i år er det en generel opfordring fra Landbrug & Fødevarer, at dyrene får første prioritet, og at man derfor bjærger halmen fremfor at snitte den.