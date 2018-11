Mad lige til døren: Østjysk takeaway-hit vinder stor pris

Du ligger derhjemme.

Det er søndag eftermiddag.

Tømmermændene er langsomt ved at fortage sig, og du har virkelig brug for noget mad.

Vi er gode til at eksekvere, vi er gode til at få ført ting ud i livet. Morten Larsen, direktør og ejer af Hungry.dk.

Du griber til telefonen og trykker ind på en app, og vupti så har du bestilt en stor burger med pommes frites lige til døren.

Ovenstående situation har mange sikkert befundet sig i.

En af de virksomheder, der beskæftiger sig med takeaway-løsninger, er aarhusianske Hungry.dk fra Risskov.

Mange kan sikker genkende situationen på billedet. Foto: Reklamevideo: Hungry.dk

De har netop modtaget prisen som årets Børsen gazellevirksomhed i Region Midtjylland.

- Vi er gode til at eksekvere, vi er gode til at få ført ting ud i livet. Det er ikke bare ren snak, når vi får en ide, sagde Morten Larsen, direktør og ejer af Hungry.dk, da han onsdag aften var i studiet hos TV2 ØSTJYLLAND.

Om Børsen Gazelle 2018 Det er 24. gang, at Børsen kårer de hurtigst voksende virksomheder i Danmark - gazellerne. Krav til gazellerne Gazellerne er virksomheder, der har udvist en særlig evne til at skabe vækst. Kravet er (som minimum) en fordobling af nettoomsætningen over de sidste fire år, og positiv vækst i samtlige fire år. Antal gazeller på landsplan I år er der 2.099 gazellevirksomheder på landsplan. Det er 100 flere end sidste år. Top tre gazeller i Region Midtjylland: 1) Hungry.dk ApS (1.634 procents vækst i bruttoresultatet over de seneste 4 år) 2) Like London ApS (1.389,2 procents vækst i bruttoresultatet over de seneste 4 år) 3) Vitrolife A/S (1.038,2 procents vækst i bruttoresultatet over de seneste 4 år) Kilde: Dagbladet Børsen A/S

Hungry.dk startede i 2013, og siden da har virksomheden formået at hæve sin bruttovækst med imponerende 1.634 procent.

Morten Larsen har tidligere også vundet Gazelleprisen med den lignende virksomhed Just Eat i 2007.

Læs også Her er Danmarks bedste burger - og den er nok ikke helt, som du troede

Og den succesfulde iværksætter opfordrer andre, der gerne vil have succes som iværksætter til at smøge ærmerne op.

- Først og fremmest handler det ikke altid om at have én god ide. Det handler om at tage én ide, og så gøre noget ved det. Kom ud over stepperne og få fundet finansieringen og det rette team, fortæller Morten Larsen.

1.982 nye arbejdspladser

Det er ikke kun Hungry.dk, som er blevet hædret.

580 midtjyske virksomheder er blevet fejret som gazeller, og tilsammen har de skabt 1.982 arbejdspladser inden for det seneste år.

For Morten Larsen er eventyret ikke slut endnu.

Læs også Webdok: Han aflurede dankortkoder og slog folk ned

Han tror på, at der er mulighed for, at Hungry.dk kan blive endnu større.

- Vi bliver mere og mere luksusprægede. Vi har ikke tiden til at lave mad, mange har måske ikke lyst. De unge er vokset op på en anden måde med nogle andre behov, forklarer Morten Larsen.