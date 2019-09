Mad-app får syge og svage patienter hurtigere hjem fra hospitalet

Det er sjældent, at lysten til mad er stor, når man er ramt af sygdom. Derfor forsøger Aarhus Universitetshospital sig i øjeblikket med en app, der skal hjælpe patienternes appetit på vej.

Den smarte app fremviser retterne for patienterne, så de ud fra billeder kan vælge, hvad de gerne vil have at spise. De kan også se næringsindholdet i maden.

Læs også Løgn, bedrag og raseri: Sådan tabte teenageren Marcus 122.000 kroner

En undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital viser nemlig, at hvis man gennem eksempelvis billeder introducerer patienterne for den mad, de skal spise, kan det vække appetitten. Faktisk kan man få op mod 20 procent mere mad i patienterne.

Og det er altså ikke helt lige gyldigt, om patienterne får noget i maven, mener ernæringsspecialist på Aarhus Universitetshospital Ingeborg Rask.

06:53 VIDEO: Se hele indslaget om appen på Aarhus Universitetshospital her. Luk video

- Ernæring er en stor del af behandlingen. Risikoen for genindlæggelser falder og man får færre komplikationer og infektioner, hvis man har styr på ernæringen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det handler selvfølgelig ikke kun om, hvor meget patienterne spiser, men også hvad de spiser. Derfor er retterne på appen særligt udvalgt af køkkenet.

Læs også Overflod af spilreklamer: - De er giften i mit liv

- Vi har sammensat menuen på en måde, hvor vi tilgodeser alle de ting, patienterne har brug for. Det skal smage lækkert, men der skal samtidig også være en god næringstæthed, siger Annette Hoffmann, der er afdelingsøkonoma på universitetshospitalet.

Sygeplejerskerne kan også holde øje med, hvad patienterne spiser, og på den måde være med til at sikre, at de får den helt rigtige næring alt efter deres højde og drøjde.

Læs også Brandfolk kæmpede hel nat for at slukke flammer på losseplads

Den nye mulighed for selv at have indflydelse på kosten, vækker glæde hos patienterne.

- Jeg synes, det er dejligt, at man i fred og ro kan tage stilling til, hvad man vil spise, siger Victor Langberg Jensen fra Stautrup.

Appen er indtil videre et pilotprojekt, der i første omgang løber frem til slutningen af 2019.