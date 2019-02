Målmandslegende hylder helt særlige praktikanter fra Randers

'Det gør mig stolt af at være dansk'.

Sådan skriver Danmarks formentlig bedste målmand gennem tiderne, Peter Schmeichel, på Twitter, efter at han har set en UEFA-film om 'Minipraktikanterne' fra Randers.

Filmen handler om fire elever, som Randers FC i et års har haft i et tilpasset praktikforløb.

Anretter spillernes mad

Eleverne, tre med autisme og en med Downs syndrom, kommer fra specialskoler og hjælper én dag ugentligt den randrusianske fodboldklub med praktisk arbejde.

Det kan fx være at hjælpe klubbens materialefolk med at vaske spillernes træningstøj eller at assistere med at anrette spillernes og de ansattes frokost i køkkenet.

This makes me proud to be Danish. Well done @Randers_FC for giving these boys a chance. #EqualGame https://t.co/wk3RM7HsnH — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) January 31, 2019

Filmen blev til i december og er Danmarks bidrag til UEFA-kampagnen #EqualGame, der på sigt kommer til at bestå af en web-dokumentar fra hvert af UEFAs 55 medlemslande.

Ifølge Randers FC’s administrerende direktør, Henrik Jørgensen, er det 'fantastisk', at klubben kan være med til at give noget ekstra indhold i dagligdagen til nogle unge mennesker, som gerne vil arbejde.

- Det er noget, som vores ansatte, der har med minipraktikanterne at gøre, også virkelig har stor glæde af, og de er rigtigt gode til samarbejdet med de unge mennesker, siger Henrik Jørgensen til klubbens hjemmeside.

Oliver (th.) er til daglig elev på den randrusianske specialskole Vesterbakkeskolen. Han er også 'minipraktikant' i Randers FC. Oliver ses her med Randers FC-direktør Henrik Jørgensen. Foto: Randers FC

Føler sig værdifulde

Skoleleder på specialskolen Vesterbakkeskolen Esben Horn har haft tre elever i minipraktik hos Randers FC.

– Eleverne skal kunne varetage en funktion og være en del af samfundet, hvor de har betydning. Der kan jeg se, at samarbejdet med Randers FC gør en forskel. Undervisning er ikke bare dansk og matematik, men kan også være at lære noget praktisk og socialt i andre rammer, siger han.

Ifølge Esben Horn vokser de unge med særlige udfordringer gevaldigt af forløbet i Randers FC.

- De føler sig værdifulde, og det gør de kun, fordi der er nogle dygtige medarbejdere i klubben, der forstår hvad det er for nogle børn og som kan give dem rammerne til at udvikle sig, siger han.

Skolelederen håber, at projektet kan være med til at åbne op for at få handicappede ud i erhvervslivet.

