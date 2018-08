Mågeplagen fortsætter i Østjylland: De vil have din pizza

De larmer og generer. Og de er flyttet ind i byerne. Mågerne.

Det er blevet særligt udpræget hos mange borgere, hvor mågerne larmer på alle tider af døgnet, og de roder i byernes skraldespande.

De er i fred for rovdyr, og de er tæt på den mad, som de sætter pris på Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum

Men det er der ikke noget usædvanligt ved, fortæller Morten DD Hansen, museumsinspektør, Naturhistorisk Museum:

- Grunden til, at de flytter ind i byerne, er simpelthen, at de finder nye steder at yngle og leve. Hvor de er i fred for rovdyr, og de er tæt på den mad, som de sætter pris på fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Morten DD Hansen forklarer, at mennesket selv beskytter mågerne i byerne

På gaden i Aarhus var der delte meninger om mågernes adfærd, men alle havde lagt mærke til mågernes indflytning:

- Jeg kan godt se, at de roder i skraldespande og larmer lidt, siger en af de forbipasserende Ulrik Myrtue.

I mens der hos andre, var en del større ubehag ved, at fuglene befinder sig i byerne:

- De skriger som ind i helvede. Jeg synes, de er forfærdelige, jeg synes ikke, at det er sjovt at blive vækket to gange på en nat af sådan nogen, siger Susanne Flygenring.

Et velkendt problem

Den mad, som mågerne nyder godt af, kan være de aflagte pizzarester fra en fredagsbytur. Og det er ikke noget nyt, at mågerne roder efter aflagte madrester i Østjylland. Det har projektleder for Ren By Aarhus, Tenna Olsen, tidligere udtalt til TV2:

- Det er et kæmpestort problem. Og fuglene bliver dygtigere, siger hun.

En ting er altså maden. Men det er også de høje skrig, som østjyderne kan føle sig generet af. Også her er der en naturlig forklaring:

- Måger er sociale dyr, de færdes i flokke og yngler i kolonier. De er også meget vokale, så det er en fuldkommen normal adfærd. Det er ikke for at genere østjyderne, at mågerne siger noget, fortæller Morten DD Hansen.

