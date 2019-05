Lystfisker blev skubbet i havnen og faldt flere meter

Det er nok de færreste lystfiskere, der forventer at blive skubbet i havnen, når de står og fisker en søndag morgen.

Men det er, hvad der skete for en 35-årig mand her til morgen, da han stod og fiskede sammen med to andre.

Kl. 6.17 fik Østjyllands Politi en anmeldelse, om at en bil med fem personer var kørt hen til fiskerne, og derefter skubbede en af mændene den ene fisker i havnen.

- Det er faktisk rigtig groft, fordi han falder flere meter ned i havnen og må svømme 30 meter for at finde et sted, hvor han kunne komme op fra havnebassinet, siger vagtchef Michael Ørum til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 35-årige har det ifølge vagtchefen fint efter omstændighederne.

- Han kom ikke på sygehuset, men kom hen til os på politigården, hvor han også skulle afgive forklaring, siger han.

20-årig gerningsmand

Ud fra lystfiskernes beskrivelse af gruppen og deres bil, lykkedes det politiet at finde frem til gerningsmanden i midtbyen.

Det er en 20-årig mand, og han bliver anholdt på stedet.

Han var ifølge vagtchefen ikke fuld, og han kender heller ikke lystfiskeren.

- Der er bare nogle typer, der er ude på ballade, siger Michael Ørum.

Manden er nu blevet sigtet for grov vold.

