Lyssignal ude af drift i trafikeret kryds indtil tirsdag

Trafikken i det centrale Horsens er mandag eftermiddag presset af et defekt lyssignal. I krydset Vestergade og Nørrebrogade er signalerne gået i sort, og bilisterne er på egen hånd.

- Der er pres på krydset i myldretiden her til eftermiddag og sikkert også i morgen tidlig. Lige i det her kryds kommer bilerne med forholdsvis lav hastighed, da vi er helt inde i byen, så det lykkes indtil videre at trafikafvikle uden vores hjælp, siger vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet har da heller ikke disponibel mandskab at sætte ind i krydset, og teknikere kan heller ikke uden videre fikse problemet.

- Som jeg har forstået det, er det styreboksen, der ikke virker, og først i morgen kan vi have delene til at udbedre den, forklarer vagtchefen.

Mange melder ind til politiet, at lyssignalet ikke virker, og det er ifølge vagtchefen godt, folk er opmærksomme.

Men i knap et døgn skal bilisterne bruge deres kørefærdigheder uden at kunne forholde sig til det grønne, gule eller røde lys.