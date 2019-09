Lyset blev slukket på de østjyske motorveje: Nu gælder det resten af landet

Der skal spares på lyset på de danske veje. Det mener Vejdirektoratet, der som et forsøg vil slukke lyset på størsteparten af motorvejsskiltene i Danmark.

Det skal spare energiforbruget, for hvad der svarer til omkring 400 parcelhuses forbrug om året.

Først og fremmest sparer vi på energien og det er både en fordel økonomimæssigt, men også miljømæssigt. Derudover sparer vi også på driften. Mette Vigkjær, projektleder, Vejdirektoratet

- Vi har i Vejdirektoratet hele tiden fokus på, hvordan vi tager hensyn til klimaet i vores løbende drift af statsvejnettet, og i den forbindelse har vi også kigget på den energi, vi bruger på belysningen af vejene. Her er det lykkedes os at identificere nogle tiltag, der giver en markant energibesparelse, og dem sætter vi nu i værk, siger afdelingsleder Michael Aakjer Nielsen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Det er lamperne her, der fremover ikke længere vil oplyse skiltene på motorvejene.

Siden februar sidste år har Vejdirektoratet på forsøgsbasis slukket lyset på motorvejsportalerne ved Aarhus og på Fyn.

Det er ikke farligt

Erfaringerne har vist, at det ikke påvirkede trafiksikkerheden eller afviklingen af trafikken. Dog er det ikke alle steder, lyset bliver slukket.

- Vi slukker 295 anlæg og så er der stadig 42 anlæg som vil være tændte omkring Limfjordstunnelen og København blandt andet. De steder hvor de er tændt, har vi vurderet, at det er sikrest, siger Mette Vigkjær, der er projektleder hos Vejdirektoratet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Med bedre lygter og større brug af navigationssystemer er lys på skiltene her ikke længere så nødvendige.

Ifølge Vejdirektoratet, så er en af årsagerne til, at det ikke påvirker sikkerheden at slukke lyset de fleste stedet, at moderne bilers lygter er markant bedre end tidligere.

Desuden er skiltene mindre vigtige, idet rigtig mange bilister bruger navigationssystemer. Derfor er det altså en relativt problemfri måde at skære lidt ned.

Tiltaget vil sammenlagt spare 1850 MWh om året.