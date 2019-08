Lyn slog ned i Flemmings have og flækkede træ

Det var ikke meget søvn, Flemming Maansson og konen fik natten til tirsdag. Et ordentligt tordenvejr lå nemlig over Tranbjerg og familiens hus.

- Der var en masse brag. Det var brag på brag, det var helt ubeskriveligt. Det var store kræfter, siger Flemming Maansson.

Det var først tirsdag morgen, at Flemming opdagede, at lynet havde ramt træet og sendt træstumper rundt i de omkringliggende haver.

Familiens hund var bange og krøb op i sengen, hvor den blev beroliget.

- Vores vækkeur begyndte at blinke, for strømmen var gået. Relæet var slået fra, så jeg satte det til og gik i seng igen, siger Flemming Maansson.

Træet er et vandgran, som nu skal fældes, så det ikke pludselig vælter af sig selv og rammer noget.

Træstumper overalt

Det var først tirsdag morgen, at det gik op for familien, hvor tæt på det store tordenvejr havde været.

- Da vi skulle ud med hunden, opdagede vi, at træet var flækket hele vejen ned. Der lå træstumper i hele haven, de var også røget ind i naboens have, og der lå også træstumper på genboens tag, siger fortæller Flemming Maansson og tilføjer:

- Det er utroligt, at der ikke er røget et vindue i drivhuset.

Som man kan se på billedet, er træstumperne spredt ud over det meste af haven.

Nu skal det fældes

Flemming Maansson skal nu finde ud af, om forsikringen dækker. Hvis den gør, skal han have hyret nogen til at fælde træet, og ellers må han selv i gang. For ned, det skal det.

- Det skal fældes, så det ikke ender med at vælte ned over udestuen, siger han.

Det var omkring klokken tre i nat, at lynet slog ned i træet.

Nu venter der så Flemming Maansson lidt arbejde. Både inde og ude, for der er også nogle elektriske apparater, der har sat ud i løbet af nattens store tordenvejr. Men han glæder sig trods alt over, at der ikke skete mere.

- Det kunne være gået meget værre. Det ramte heldigvis kun træet, siger han.