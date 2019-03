Lykkeliga handler om livsglæde og sammenhold: Nu bliver trænerne endnu bedre

Siden den såkaldte Lykkeliga blev startet af tidligere landsholdsspiller i håndbold, Rikke Nielsen, er det kun gået fremad. Nu er der hold for unge med særlige behov i hele landet, og lørdag fik de mange trænere mulighed for at blive endnu bedre.

Det gjorde de under det første trænerseminar for de involverede i Lykkeligaen. Samlingen blev holdt på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole, og de nye øvelser og gode råd blev afprøvet på de lokale Vivild Starz.

- Hun er en god og sjov træner, men tror godt, hun kan blive endnu bedre, lød det i den forbindelse fra spilleren Tobias Olesen om sin træner Anja Søgaard-Sørensen.

- Jeg har fået nye venner i Lykkeligaen. Jeg kan godt lide, at det er hårdt og at skyde mål, fortsatte den glade spiller.

Skal holde begejstringen

Anja Søgaard-Sørensen var en blandt 75 ildsjæle, som til daglig træner spillere i den særlige liga, der lørdag fik en masse nye redskaber og øvelser at tage med videre.

Initiativtager til ligaen, Rikke Nielsen, delte ud af sine erfaringer.

Man skal trykke lidt ekstra på den knap, der siger 'Det her bliver bare mega spændende' for at holde begejstringen oppe. Rikke Nielsen, initiativtager Lykkeliga

- Det kræver, at man tilpasser øvelserne for at fange lige den her målgruppe, sagde hun og fortsatte:

- Man skal trykke lidt ekstra på den knap, der siger 'Det her bliver bare mega spændende' for at holde begejstringen oppe.

Rikke Nielsen er selv mor til Magda med Downs syndrom.

Lige med denne type spillere fortalte hun, at der skal ekstra fokus på at holde modet og spændingen oppe.

Rikke Nielsen vandt Danskernes Idrætspris 2018 for sit initiativ med Lykkeligaen.