Lun onsdag: Over 20 grader flere steder i Østjylland

Varmehungrende østjyder savner garanteret allerede den historisk gode sommer med temperaturer, der flere gange ramte de 30 grader.

Onsdag kan give et lille pust af sommer, når sydlige vinde blæser lun luft op over regionen. 30 grader kommer vi dog ikke i nærheden af, men termometeret vil flere steder i Østjylland vise over 20 grader.

Onsdagen kommer til byde på omkring 20 grader flere steder i Østjylland.

Regn i vente

Selvom onsdagen starter roligt og tørt, må man dog kigge langt efter strandture og grilhygge i haven.

I løbet af eftermiddagen dukker der nemlig flere skyer op fra vest, som i løbet af aftenen bliver med regn. Regnbygerne giver et skift til køligere og mere ustadigt vejr, som vil vise sig de næste dage.

Senere på ugen vil der komme mere ustadigt vejr, mens weekenden kan blive tør med en del sol. Foto: TV 2 Vejret