Lun og solrig weekend venter østjyderne, men snart bliver det køligere

Der venter østjyderne nogle solrige og lune forårsdage, men det gælder om at nyde dem, for allerede i næste uge daler temperaturen.

- Fredag byder på solrigt vejr med temperaturer på op til 15-16 grader. Det er rigtig flot her tidligt i april, siger Andreas Nyholm fra TV 2 Vejret.

Læs også Aarhus Universitetshospital skal spare 325 millioner

Særligt inde i land ved Silkeborg-området er der gode muligheder for en lun dag i solen. Ved kysterne kan det derimod blive en anelse mere køligt, da en brise fra øst vil gøre det mere køligt, hvis man opholder sig i vinden.

Prognose for vejret fredag klokken 17.00. Foto: TV 2 Vejret

Solrig weekend

Også lørdag er der udsigt til en lun og solrig dag med op til 16 grader.

- Dog er der risiko for en lille byge, men den kan også gå forbi Østjylland. Det er endnu lidt usikkert, siger Andreas Nyholm.

01:02 VIDEO: Her kan du se hele vejrudsigten for de kommende dage i Østjylland. Video: TV 2 Vejret Luk video

Også søndag tegner til at blive en solrig og lun dag, og her ser det mere sikkert ud til at holde tørt. Dermed er der lagt op til en weekend, hvor der bliver rig mulighed for en tur i haven eller en udflugt i det fri.

Læs også Lene reddede sin mands liv: Nu er hun årets førstehjælper

Og det gælder om at nyde det. For allerede mandag får temperaturen et hak ned, og vi går en mere kølig uge i møde med risiko for nattefrost og temperaturer på mellem fem og ni grader i Østjylland.