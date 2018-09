Lukning af børneby: - Det er det sidste søm i kisten

Det har været en hård uge for Lyngby-borgerne i Norddjurs Kommune.

Torsdag havde den lille landsbys Dagli'Brugsen sidste åbningsdag.

Samme dag kom det frem, at byens børneby - Toubro Børneby - stod til lukning.

- Det går ad helvede til, siger Jack Ahrendt Kistrup, der er formand for Lyngby og Omegns Borgerforening.

Det splitter os ad

Han kalder lukningen af Toubro Børneby for det sidste søm i byens kiste.

- Det splitter os fuldstændig ad, siger Jack Ahrendt Kistrup.

Han mener, at lukning af Toubro Børneby vil fjerne al incitament for folk i forhold til at flytte til området.

- Der vil simpelthen ikke være noget, der kalder til fornuft for tilflyttere i forhold til at flytte ud på den her del af Djursland, hvis man skal fragte sin børn op til en time hver vej fem dage om ugen. Det behøver man ikke at være professor for at regne ud, siger Jack Ahrendt Kistrup.

Politisk lorteopgave

Norddjurs Kommune skal spare 115 millioner kroner om året de næste fire år.

- Vi ved godt, at politikerne står overfor en lorteopgave. I første udkast ville de beholde skole ud fra et strategisk argument om, at det var et område i udvikling. Det blev bare visket ud. Det her går ikke bare udover vores børn. Det går også udover huspriser og infrastruktur, siger Jack Ahrendt Kistrup.

Lyngby ligger i nærheden af Trustru sydvest for Grenaa. Foto: Google Maps

Han er også er næstformand i skolebestyrelsen for Toubro Børneby og har en søn, der går i 0. klasse i Toubro Børneby.

- Det er ikke os som borgere, der har gjort, at der nu er et efterslæb på 115 millioner kroner om året. Men det er os, der må leve med konsekvenserne. Det er en skandale og en fuldstændig unfair behandling, siger Jack Ahrendt Kistrup.

Med lukning af Dagli'Brugsen og en eventuel lukning af Toubro Børneby er der ikke mere tilbage at lukke.

- Skolen er det sidste søm i kisten. Der er ikke mere at lukke her. Lukning af skolen bliver en definitiv lukning af området, siger jack Ahrendt Kistrup.

Jeg er rigtig ked af det

Også Janni Tonnesen har tidligere udtrykt sin skuffelse over planerne om lukning af Toubro Børneby til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har en datter i 1. klasse på skolen og et barn, der skal begynde i Toubro Børnebys dagpleje på mandag.

- Jeg er rigtig ked af det, og jeg kunne godt finde på at flytte mit barn til en anden kommune, siger Janni Tonnesen

Hun frygter, at det går ud over hendes barns skolegang, hvis hun skal skifte til en større skole.

- Hver dag henter jeg et barn, der er glad, lyder det fra Janni Tonnesen.

Tirsdag har borgere fra Lyngby og omegn planlagt at troppe foran Rådhuset i Grenaa klokken 16.00. Samme dag som Norddjurs Kommune har økonomimøde klokken 17.00.