Lukkede busruter: - Det rammer mange unge

Patrick Krattet og Daniel Brinch bor i Foldby.

Hver dag tager de busrute 111 fra Foldby til Hinnerup. Her står de på en ny bus, der kører dem til Favrskov Gymnasium i Hadsten, hvor de går.

Men fra 1. april 2019 kører bussen ikke længere. Den skal spares væk.

- Jeg synes, at det er åndssvagt, siger Patrick Krattet til TV2 ØSTJYLLAND.

Og hans kammerat er enig.

- Det kan godt være, at det er en lille by ude på landet. Men det rammer mange unge, som allerede har en travl hverdag, siger Daniel Brinch.

Spareplan for kollektiv trafik

I dag vedtog Region Midtjylland den store spareplan på kollektiv trafik. Formålet er en besparelse på 60 millioner kroner.

Men planerne om at lukke Foldbys busrute, vækker undren og bekymring hos Daniel Brinchs mor, Mette Brinch.

- Jeg kan slet ikke se, hvordan det skal kunne komme til at hænge sammen, siger Mette Brinch.

Regionen har givet os meget kort tid til at arbejde med det her. Så vi er under et vist tidspres for at finde løsninger. Anders G. Christensen, formand for teknik- og miljø, Favrskov Kommune.

I spareplanen lægger regionen op til at give tilskud til syv nuværende busruter af hensyn til uddannelser. Rute 11 er ikke en af dem.

- Regionen har givet os meget kort tid til at arbejde med det her. Så vi er under et vist tidspres for at finde løsninger, siger Anders G. Christensen, der er formand for teknik- og miljø i Favrskov Kommune.

Vil sikre transport

Skal rute 111 overleve, skal Favrskov nu selv betale. Det vil kommunen ikke.

- Det er forkert. Der burde være fleksible løsninger på skoleområdet, siger Mette Brinch.

Men netop fleksible løsninger lover formanden for teknik og miljø at komme med.

- Jeg kan love borgerne i Foldby, at vi vil sikre, at de kan komme til og fra uddannelsesinstitutioner med en eller anden form for busbetjening, der gør, at man kan komme til for eksempel Hinnerup, siger Anders G. Christensen.

Kommunen kigger blandt på flexbus-løsninger.

Patrick Krattet og Daniel Brinch håber, at det i fremtiden ikke bliver sværere at komme i skole.

- Lige pludselig bliver det meget langt ude på landet, når de her busruter bliver fjernet, siger Daniel Birch.

