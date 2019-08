Lucas vil ikke være slagter og Emma vil ikke være bager – det skal der laves om på nu

20 skolelærere fra Skanderborg Kommune har i denne uge byttet pegepinden og skolekridtet ud med kokkejakke og piskeris.

De skal nemlig være med til at lokke flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet.

- Vi skal vise lærerne, hvor fede erhvervsuddannelserne er, så de kan vise eleverne det, siger Hanne Lykke, der er udviklingskonsulent i Business Region Aarhus, der står bag projektet.

Derfor prøver lærere kræfter med bagning og madlavning hos Aarhus Techs Vild med Mad-linje.

Læs også Syreudslip på virksomhed: 27 sendt på hospitalet

Der er langt fra nok unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Kun en femtedel vælger for eksempel at blive kok, tømrer, eller frisør. Håbet er, at hver fjerde i fremtiden vil vælge en erhvervsuddannelse.

Erhvervslivet hungrer nemlig efter mere arbejdskraft, siger Hanne Lykke.

- Erhvervslivet har et stort rekrutteringsproblem, fordi Emma ikke vil være bager, og Lucas ikke vil være slagter. Hvis det fortsætter, kommer vi til at mangle rigtig meget arbejdskraft i fremtiden, siger hun.

Kun en femtedel af de unge vælger en erhversuddannelse.

En anden fortælling om erhvervsuddannelserne

Håbet med projektet er at give lærerne en anden fortælling om, hvad erhvervsuddannelserne kan. Hvis de får en ny opfattelse af de praktiske uddannelser, kan de bringe det videre til eleverne.

- Vi håber, at de kan være med til at mane fortællingen om, at erhvervsuddannelse er sådan noget, man tager, hvis man ikke kan andet, til jorden, siger projektleder for Skanderborg Kommune Claus Langgård.

Ifølge Claus Langgård er det vigtigt at vise, at det er uddannelser, der kræver noget, og at det ikke bare er noget, man bliver.

Læs også Østjyder oplever massiv it-kriminalitet

- Fortællingen er meget afgørende for elevernes uddannelsesvalg. De sammenligner sig meget med de andre elever, så vi er nødt til at give erhvervsuddannelserne højere status, siger Claus Langgård.

Og det kan lærerne godt se fidusen i.

- Den inspiration og den gejst, vi mærker for faget, kan vi tage med ud på folkeskolen. Vi skal skubbe til elevernes opfattelse af, hvad man kan være, og hvad man kan blive, når man skal vælge uddannelse, siger skolelærer på Gammel Ry Skole Pia Lund.

Endnu flere i fremtiden

Hanne Lykke håber på, at projektet kan bredes ud til flere kommuner i fremtiden.

- Vi håber, at det lykkedes at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne, for ellers står vi over for store problemer i fremtiden, siger hun.

Læs også Forældre er frustrerede over kommunes brug af iPads

Claus Langgård er enig, men pointerer også, at rekrutteringen skal ske på et reelt niveau.

- Det vigtigste er selvfølgelig, at de unge vælger den helt rigtig uddannelse, men de skal have muligheden for at se, hvad erhvervsuddannelserne kan, siger han.

Ideen til projektet stammer fra Hedensted Kommune, der siden 2014 har haft succes med at skabe samarbejde mellem folkeskoler, erhvervsskoler og industri.