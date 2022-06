Politikerne vil have flere organdonorer - Men hospital kan ikke følge med

- Jeg kom sådan set ned i et lidt sort hul. Det er ikke rart at få at vide, at man skal i dialyse, for det var det, jeg havde frygtet allermest, sagde John Christensen.



Parret endte dog med at få en tid til en transplantation.

- Det var en stor befrielse. Lige nu er det så tæt på, og måske får man et lidt bedre liv bagefter, sagde John Christensen.



Nyreforening vil kigge på flere indsatser

Nyreforeningen, der arbejder for nyresyge, mener derfor også, at man skal kigge på flere indsatser end bare at skaffe flere donorer, hvis man vil bringe ventelisterne ned.

- Flere operationer kræver flere kirurger, og det kræver flere penge. Så jeg tror, at det er et spørgsmål om at lave en helhedsindsats, i stedet for at fokuserer på én ting ad gangen, siger Jacob Borgholm, der er formand for den østjyske afdeling af Nyreforeningen.