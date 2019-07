Lovgivning nægter flygtninge ferie - men en sommerskole har løsningen

Sommeren er over os, og for mange betyder det ferie og afslapning på den ene eller anden måde.

Vi håber, at børnene kan få nogle ferieoplevelser, så når hverdagen begynder igen, så sidder de ikke tilbage uden oplevelser med deres mor og far. Lasse Holm, Red Barnet Aarhus

Men sådan gælder det ikke alle. For hvis flygtninge ønsker at beholde deres integrationsydelse, så har de nemlig ikke ret til at tage på sommerferie med deres børn.

Årsagen er, at de skal gå på sprogskole eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og derfor står valget for dem altså mellem at nyde samvær med familie eller at beholde deres indtægt.

Men i Aarhus Kommune har de nu måske fundet løsningen på dilemmaet. Sammen med Red Barnet har de nemlig arrangeret en sommerskole, hvor forældrene kan passe deres pligter, mens der er aktiviteter for børnene.

Sommerskolen foregår således, at flygtningeforældrene stadig får deres lovpligtige skoletimer.

Sommerskolens program er sat sammen, så det er muligt både at passe beskæftigelsesindsatsen og samtidig tilbringe tid sammen som familie og med andre børnefamilier.

- Vi har kombineret det sådan, at det stadig er en uge på skole for forældrene, hvor vi laver aktiviteter omkring sprog og arbejdsidentitet og arbejdspladskultur, og så er der aktiviteter for børnene og sammen med forældre og børn, siger Mette Skou Seiersen, der er centerchef i Jobcenter Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det betyder, at flygtningeforældrene stadig kan følge deres integrationsforløb, mens deres børn kan få en fornemmelse af at være på ferie og nyde samvær med deres familier.

- Vi håber, at børnene kan få nogle ferieoplevelser, så når hverdagen begynder igen, så sidder de ikke tilbage uden oplevelser med deres mor og far, for det giver vi dem mulighed for her, siger Lasse Holm, der er formand for Red Barnets lokalforening i Aarhus.

Fornuftig løsning, mener politiker

Der er i alt 81 børn og voksne fra flygtningefamilier til dette års sommerskole. Én af dem er Akberet Kidane, der er sammen med sine tre døtre og to-årige søn.

- Det er meget hyggeligt, så vi ikke kun skal være derhjemme eller på min læreplads, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber at komme tilbage igen næste år sammen med mine børn.

Samarbejdet omkring årets sommerskole bygger videre på de praktiske erfaringer, Aarhus Kommune og Red Barnet gjorde sig i 2017, hvor et pilotprojekt skabte rammerne for den første fælles sommerskole.

Og det er noget andre kommuner også kan lære noget af, hvis man spørger en politiker:

- Man kunne jo vælge at lave om på lovgivningen, og også give flygtninge på integrationsydelse mulighed for at holde ferie, men når det nu ikke er sådan, så er det her en fornuftig løsning, siger Charlotte Broman Mølbæk (SF), der er medlem af Folketingets socialudvalg.

Der er 16.000 på integrationsydelse i Danmark netop nu.