Louise og hundredevis af andre bryder tabu med nyt Twitter-hashtag

- Man vil gerne være ligesom de andre og se positivt på tingene. Det er bare som om, der er noget inde i hjernen, der mangler, som gør, at der bare er en grå sky over det hele. Det kommer buldrende mod en, og der er ikke noget at gøre.

Ordene er Louise Dagø Nedergaards. Hun er 22 år gammel, bor i Aarhus og så har hun lidt af depression, siden hun var 16.

Der er fremmede, som jeg aldrig har snakket med før, der skriver, at det er mega sejt, at jeg står frem, og at jeg skal huske at være mig selv. Louise Dagø Nedergaard

- Det er svært at snakke med nogen om, for mange, der ikke har prøvet det, ved ikke, hvordan de skal håndtere det. Nogen tager også afstand, fordi de ikke ved, hvordan de skal behandle mig, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hej, jeg hedder Louise. Jeg kæmper med depression, angst og lavt selvværd grundet en opvækst med alkoholmisbrug i familen.#brydtabuet #duerikkealene #barnafalkoholiker https://t.co/NLDama9ZgM — Louise🍁 (@louisedagoe) April 24, 2019

Det er altså en lidelse, der har betyder stor ensomhed for Louise Dagø Nedergaard. Men efter hun oprettede en profil på Twitter, ændrede det sig.

Der er stor opbakning på Twitter, når brugerne deler deres historie under #brydtabuet.

- Det er et sted, hvor man bare kan skrive, hvad man føler, og der vil altid være en eller anden, der bakker dig op eller sender et kram eller siger, at du bare kan skrive eller ringer, siger den 22årige.

Anti-tabu-trend

Og hun er ikke den eneste, der har fundet støtten på det sociale medie. De seneste dage har over 300 østjyder under hashtagget ”#brydtabuet” fortalt deres historie, og det er noget Landsforeningen for psykisk sundhed – også kaldet SIND – er glade for.

Flere hundrede har brugt hashtagget til at dele deres historie.

- Generelt er det super godt, at folk taler åbent om psykiske ledelser, og det er også, når man gør det på sociale medier, hvor man deler sine oplevelser og erfaringer med andre i samme situation, siger Knud Kristensen, der er formand for foreningen.

Hej jeg hedder Brian.

Jeg kæmper med depression, angst og OCD, og har gjort det i det meste af mit liv.#brydtabuet #duerikkealene — Svagbørnskolonisten (@rimfrozt) April 24, 2019

For to dage siden delte Louise Dagø Nedergaard også sin historie på det sociale medie,

- Der er fremmede, som jeg aldrig har snakket med før, der skriver, at det er mega sejt, at jeg står frem, og at jeg skal huske at være mig selv, og at jeg er noget værd. Det varmer lidt at få den feedback, siger hun.

Men ifølge SIND skal man huske at være forsigtig. For selvom de bakker op om #brydtabuet, så skal man lige huske, at alt, der ligger på sociale medier, kan ligge der rigtig, rigtig længe.

- Der var nogen, der havde delt, at de har nogle psykiske lidelser, og at de tror, at det har noget at gøre med, at de er vokset op i dysfunktionelle familier med for eksempel misbrug. Det kan man måske komme til at fortryde senere, siger Knud Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Louise Dagø Nedergaard har lidt af depression, siden hun var 16 år. I dag er det endnu ikke ovre, men hun bruger ikke længere medicin.

Louise Dagø Nedergaard er endnu ikke ovre sin depression, men hun tager ikke længere medicin. Og så har hun sat sig et mål for sin fremtid:

- Jeg vil komme over det, og jeg vil få det bedre. Jeg har sat mig det mål, at jeg aldrig vil på medicin igen. Det er ikke sikkert, at jeg kan holde det, men jeg får det bedre af det terapi, jeg går til, og så hjælper det at snakket højt om det. Det skal ikke være et tabu at være psykisk syg, siger hun.