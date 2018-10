'Louise-manden' dømt: Spredte frygt i Østjylland

I november i 2017 hærgede en speciel indbrudstyv i Østjylland. Det var primært lejligheder i Aarhus og en række villaer i Hadsten, han brød ind i.

Den 28-årige mand med irakisk baggrund overraskede flere gange folk i deres hjem, og når han blev opdaget, spurgte han efter en Louise.

Han havde til hensigt at stjæle, og så henviste han til, at han ledte efter Louise. Folk har følt sig utrygge. Jakob Beyer, anklager, Østjyllands Politi

- Det særlige er, at han gentagne gange indfinder sig hos folk, hvor han åbner døren, hvis de har glemt at låse den. Han havde til hensigt at stjæle, og så henviste han til, at han ledte efter Louise. Folk har følt sig utrygge, fortæller anklager hos Østjyllands Politi, Jakob Beyer.

Serieforbryder

Manden blev anholdt den 30. november i 2017, og nu er han dømt.

- Han har fået en anbringelsesdom. Det betyder, at han skal være på en institution for psykisk handicappede. Han bestemmer ikke, hvornår han kan gå eller ikke gå. Det er retten, der beslutter, hvornår dommen ophører, hvis det er før de fem år, siger han.

Han har derudover fået betinget udvisning.

- Det betyder, at han har fået en løftet pegefinger om, at hvis han laver ny kriminalitet, så kan han blive udvist næste gang.

Han blev dømt for en hel række forhold.

Det, der skiller sig ud er, at han er serieforbryder. Når han blev opdaget, sagde han, at han ledte efter Louise. Det var hans kendetegn, og den måde han lavede sine forbrydelser på. Jakob Beyer, anklager, Østjyllands Politi

- Det der skiller sig ud er, at han er serieforbryder. Når han blev opdaget, sagde han, at han ledte efter Louise. Det var hans kendetegn, og den måde han lavede sine forbrydelser på, fortæller Jakob Beyer.

Han blev dømt ved retten i Aarhus torsdag eftermiddag. Han udtog betænkningstid i forhold til at anke og blev forsat varetægtsfængslet efter dommen.

