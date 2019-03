Lort og kanyler: Politiker oplevede den barske virkelighed som hjemløs

Politikerne ved ikke altid nok om det, de lovgiver om. Det mener folketingsmedlem for Alternativet, Torsten Gejl. Derfor er han i hele denne uge i praktik som hjemløs i Aarhus for at blive klogere på livet som hjemløs.

Det er altså for tit, vi laver nogle love, der ikke passer inde i virkeligheden. Trosten Gejl, Alternativet

- Jeg er taget ud for at finde ud af, hvad der virker. For at snakke med brugerne, for at snakke med de hjemløse og dem, der hjælper dem, siger Torsten Gejl, der er medlem af Folketinget for Alternativet til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også De er grønlændere, men hverken hjemløse eller alkoholikere

Han mener nemlig, at politikerne på Christiansborg ikke selv ved, hvordan virkeligheden som hjemløs egentlig ser ud, når de beslutter nye politiske tiltag.

- Det er altså for tit, vi laver nogle love, der ikke passer inde i virkeligheden, siger han.

Folketingspolitikeren forsøger nu at råbe sine kolleger op ved selv at leve som hjemløs i en uge.

Derfor forsøger han nu at råbe sine kolleger op. For ifølge folkektingspolitikeren kan problemet løses på en meget enkel måde:

- Der er en masse folk, der snakker om, hvad vi skal gøre ved dem. Altså jeg synes tit, man bliver klogere af at snakke med dem, det handler om, og høre deres ambitioner for, hvad der skulle til for at de kunne komme videre.

Læs også Værested for hjemløse får gæstekokke: Måltider skal skabe fællesskab

Og med den tanke vil han nu selv blive klogere ved at blive en integreret del af de hjemløses hverdag.

Hvis jeg var politiker, så ville jeg absolut lave et lovforslag, der gjorde, at alle politikere gik to procent ned i løn, og så gav man simpelthen muligheden til alle misbrugere i dagens Danmark om at komme i døgnbehandling. Jacob Vang, Tidligere hjemløs

- Nu mener jeg egentlig at alle politikere burde i praktik. Det behøver ikke alt sammen at være ne uge som hjemløs, men vi må ud og kigge på, hvordan tingene reelt fungerer.

Kanyler og menneskelort

I dag er turen gået til Sydhavnen, hvor han blandt andet hjælper til som pedel. Her byder arbejdsdagen på at samle alt lige fra cigaretskodder til menneskelort og kanyler op fra områrdet ,som ligger smidt. Det er nemlig noget af det arbejde, de hjemløse laver for at tjene lidt penge, og det giver indtryk hos folketingspolitikeren.

Denne opstilling med heroin er hverdag for nogle af de misbrugere, der holder til på Sydhavnen.

- Det er fedt, at man kan tjene en skærv på det. Det er fedt, at folk er sammen om det, og jeg kan mærke, at folk er stolte af det, siger Torsten Gejl.

Læs også Unge misbruger lattergas i stor stil: - Det er vildt

Én af dem, der dagligt færdes i miljøet på Sydhavnen er Jacob Vang, der er tidligere hjemløs. Han har et helt konkret bud på, hvad der kan gøres:

- Hvis jeg var politiker, så ville jeg absolut lave et lovforslag, der gjorde, at alle politikere gik to procent ned i løn, og så gav man simpelthen muligheden til alle misbrugere i dagens Danmark om at komme i døgnbehandling, siger Jacob Vang.

Kom ud i virkeligheden, få fingrene ud i mulden. Kom ud og se, hvad der sker i den virkelighed, vi lovgiver i. Torsten Gejl, Alternativet

Han er misbruger og nyder godt af, at have fået besøg af folketingspolitikeren.

- Jeg synes, det er meget fedt, at folketingspolitikerne kommer ud af røret derovre på Christiansborg og kommer ud og ser, hvordan det offentlige rum i virkeligheden fungerer for almindelig borgere i Danmark.

Derfor har Torsten Gejl en klar reprimande til de andre folketingspolitikere på Christiansborg.

Det er ikke unormalt, at der bliver brugt kanyler i området ved Sydhavnen, når misbrugere skal have deres fix.

- Kom ud i virkeligheden, få fingrene ud i mulden. Kom ud og se, hvad der sker i den virkelighed, vi lovgiver i, siger han.

Oprydningsarbejdet på Sydhavnen er et initiativ, hvor hovedsageligt mennesker fra Værestedet i Aarhus bruger tid på at holde Sydhavnen ren.