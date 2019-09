Lommetyveri på cocktailbar: Fire mænd sigtet

To kvinder blev lørdag nat udsat for et lommetyveri, da de var på diskotek LouLou på Aaboulevarden i Aarhus.

En 25-årig kvinde kontaktede Østjyllands Politi lørdag nat klokken 02.35 og fortalte, at hendes mobiltelefon var blevet stjålet. Hun havde mærket en hånd gribe ned i tasken, men hun havde ikke nået at se, hvem der havde taget telefonen.

- Da betjentene var ved indgangen til cocktailbaren LouLou, blev de kontaktet af en anden kvinde, som også har fået stjålet sin telefon, siger pressemedarbejder Jacob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Foto: Google Maps

Den anden kvinde kunne gennem ”Find Min iPhone” se, at hendes mobil stadig var på diskoteket. Betjentene formodede derfor, at tyvene stadig var inde på klubben, og de valgte derfor at gå derind.

- Da betjentene lige når ind på klubben, så er der fire mænd, der har meget travlt med at komme ud, siger Jacob Christiansen.

Vi fremstiller kl. 13 en 42-årig rumænsk mand på udlændingeloven i Retten i Aarhus. Han blev anholdt i weekenden sammen med 3 venner efter flere lommetyverier på et diskotek. Fremstilles mhp senere hjemsendelse. Mere i døgnrapporten #politidk #anklagerhttps://t.co/ONNqz9n2Cc pic.twitter.com/V20G0YLxlt — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 16, 2019

Betjentene visiterede de fire mænd, som er fra Rumænien, og de fandt fire forskellige mobiltelefoner på dem, som viste sig at tilhøre fire kvindelige gæster på diskoteket.

Mændene, der er 23, 25, 29 og 42 år, blev alle sigtet for tyveri.

Den 42-årige mand blev tilbageholdt på udlændingeloven og bliver fremstillet i retten i dag, mandag, med henblik på senere hjemsendelse til Rumænien.

Foto: Google Street View