Lommepenge for lektier i udsatte områder skal bryde social arv

Skolebørn i udsatte boligområder skal fremover kunne belønnes med lommepenge for at lave opgaver i deres fritid. Det er idéen bag et nyt projekt, som blandt andre elever i Horsens er en del af.

Med en digital læringsplatform skal børnene kunne tilgå skræddersyede opgaver, der tilpasser sig deres niveau, og så få en kontant belønning, når de har lavet dem.

BL - Danmarks Almene Boliger står for det, der i første omgang er et pilotprojekt i fem udsatte boligområder, men som til sommer skal være et tilbud i hele landet.

Vi kan se, at når man får højere karakterer, så går det også bedre med at få en ungdomsuddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet. Det handler altså om at bryde den sociale arv. Bent Madsen, direktør BL

Det fortæller administrerende direktør i BL Bent Madsen.

- Det er et led i vores bestræbelser på, at det skal gå børnene bedre i skolen. Det skal være et supplement til vores lektiecaféer.

- Helt konkret er det et program, som man kan få til en tablet, smartphone eller en computer i for eksempel et fællesrum.

- Børnene skal logge ind og løse nogle matematikopgaver. Programmet er lavet på en måde, så det tilpasser sig det enkelte barns læringsmåde og niveau, siger han.

FAKTA: Løste matematikopgaver belønnes med lommepenge Børn i udsatte boligområder får mulighed for at løse matematikopgaver mod belønning.

BL - Danmarks Almene Boliger, der er organisation for 530 almene boligselskaber, har sat gang i et projekt, som skal højne karakterniveauet hos børn i udsatte boligområder. * Børnene får adgang til en digital læringsplatform fra en mobil eller tablet, hvor de kan løse matematikopgaver mod belønning.

* I første omgang er det et pilotprojekt for omkring 60 sjetteklasses elever fordelt i Fredericia, Gellerup, Kokkedal, Horsens og på Bornholm.

* Afhængigt af erfaringerne fra pilotprojektet udrulles projektet til boligområder i hele landet fra august. * Appen er udviklet af virksomheden Area9 Lyceum.

* Virksomheden modtog i januar 2018 den hidtil største donation fra Vækstfonden på 190 millioner kroner. Kilder: BL, Vækstfonden

Får 75 kroner

Pilotprojektet hedder Mod på Matematik og gælder altså i første omgang matematikopgaver.

I pilotprojektet er der to moduler med en række opgaver i hver. Når et modul er afsluttet, får eleven 75 kroner. Dermed kan testeleverne tjene 150 kroner på at være med.

- Vi kan se, at når man får højere karakterer, så går det også bedre med at få en ungdomsuddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet. Det handler altså om at bryde den sociale arv, siger Bent Madsen.

Fra august skal alle landets udsatte boligområder tilbydes at være med, og så skal flere moduler komme til løbende.

På sigt kan konceptet også bredes ud til andre fag og flere aldersgrupper.

Det lægger sig op ad erfaringer med andre såkaldte lommepengeprojekter, hvor børn og unge fra udsatte boligområder skal gøre sig erfaringer med fritidsjob ved at få betaling for eksempelvis at samle skrald.

10 elever fra Horsens er med

Hvor meget lektieprojektet kommer til at koste, kan Bent Madsen ikke sige endnu.

- Men i forhold til hvor stor samfundsøkonomisk effekt det kan få, er det nok et meget beskedent beløb, siger Bent Madsen.

Omkring 60 sjetteklasseselever fra fem områder fordelt over hele landet deltager i pilotprojektet. Herunder omkring 10 elever fra Horsens Byskole.

Det kan bare noget, når der er en belønning, og man oplever, at man får noget ud af det, man laver. Signe Lauenblad, Bo Trivsel

Projektleder for børn, unge og familier Signe Lauenblad fra Bo Trivsel, der er en boligsocial sammenslutning i Horsens, fortæller, at de første erfaringer er positive.

- Vi har også stor succes med andre lommepengeprojekter i boligområderne, hvor vi for eksempel understøtter de 13-14-årige, som har lidt svært ved at finde et fritidsjob.

- Det kan bare noget, når der er en belønning, og man oplever, at man får noget ud af det, man laver, siger hun.