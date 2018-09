Lokalsamfund danner ring om skole: Det handler om sammenhold

800 hænder. 400 fremmødte. 30 minutter.

Én stor ring rundt om Tilst Skole blev det til. Forældre og børn, der alle står sammen om, at de berygtede besparelser i Aarhus Kommune ikke kan ramme deres skole uden et modsvar. Et modsvar, som der er mange gemte budskaber i.

- Vi tænkte, hvordan man kunne lave et manifest, som både var en demonstration, men også et tegn på sammenhold. Der synes vi, at det der med at slå en ring, hvor man holder ved hinanden, det giver et stærkt symbol, siger Henriette Gregersen, medlem af skolebestyrelsen på Tilst Skole til TV2 ØSTJYLLAND.

Henriette Gregersen, skolebestyrelsesmedlem, Tilst Skole

I alt cirka 400 mennesker var mødt op for at vise opbakning til byens skole. En af dem er Hanan Amin, som er mor til tre børn. Hun har fået en helt særlig rolle i dag.

- Først så jeg opslaget, og så tænkte jeg, at min opgave skulle være, at jeg viser, at jeg støtter op omkring at være her, men så blev jeg spurgt, om jeg ville oversætte til arabisk, og det ville jeg gerne, så det gør jeg, fortæller hun.

Netop fordi, at besparelserne kan komme til at ramme lokalsamfundets børn hårdt, så var der ingen tøven med at melde sig på banen.

- Det er vores børn og deres fremtid, der bliver ramt først og fremmest. Så det er vigtigt, hvis vi kan gøre noget, at vi så også gør noget, siger Hanan Amin.

Henriette Gregersen er bekymret for, om besparelserne vil give bagslag for en ellers positiv udvikling i Tilst.

- Vi frygter, at man sparer glæden og engagementet væk fra de medarbejdere og forældre, som omgiver børnene i deres hverdag, og lokalt frygter vi, at vi taber en positiv udvikling på gulvet og skal til at stoppe en negativ udvikling i stedet, siger Henriette Gregersen.

Der var en stor opbakning fra både elever og forældre. Flyeren var udgivet på både dansk og arabisk.

Kendskab til ukendte naboer

Tilst er kendt som et område, hvor der er mange forskellige typer af mennesker, der bor side om side med hinanden. Ringen om skolen har givet et endnu større kendskab til de ellers ikke så velkendte naboer.

- Vi har lært hinanden at kende på kryds og tværs, og vi har opdaget, at vi vil det samme – nemlig skabe et lokalsamfund, hvor både børn og voksne har det godt, siger Henriette Gregersen.

Begge mødre har helt klare forventninger til, hvad eftermiddagens sammenslutning skal bidrage med.

- Mit ønske er, at vi bliver ved med at stå sammen, så vi kan udvikle Tilst, så meget vi kan, siger Hanan Amin.

Henriette Gregersen mener ligeledes, at sammenholdet skal vise, at Tilst har meget at byde på.

Hanan Amin, forælder

- Det er vigtigt, at vi har et godt sammenhold, for at kunne fortælle, at der er så meget mere i Tilst. Der er et stærkt foreningsliv, og der er mange ting, som kan understøtte en børnefamilie i et aktivt liv, hvor man føler, at man hører hjemme, siger hun.

Henriette Gregersen tror desuden fortsat på, at dagens begivenhed vil bringe noget positivt med sig.

- Jeg har en boblende fornemmelse indeni, for jeg synes, det har været så fedt at være en del af det her, og jeg tænker, at det må være en indikation på, at vi er rigtig godt på vej til at lykkedes med det, siger hun.