Lokalpolitiker: - Vi har kvajet os i sagen om Himmelbjerget

'Kære byråd. Lad os nu bare indrømme, at vi har gjort i nælderne, og at Himmelbjergplanen skal tilrettes og gøres lovmedholdelig. Samtidig kan vi så ganske passende sørge for, at planen bliver gjort smagfuld, og at planen udføres i respekt for naturen.'

Anders Laugesen, der er medlem af Skanderborg Byråd for Venstre, er den første til at lægge sig fladt ned, efter det er kommet frem, at en stort anlagt helhedsplan for Himmelbjerget kan være umulig at gennemføre.

Helhedsplanen er smagløs, og det er pinligt, at de ser stort på fredninger. De får meget, meget svært ved at gennemføre projektet. Tina Fleischer, formand, Danmarks Naturfredningsforening i Skanderborg

To fredninger fra 1919 og en såkaldt søbeskyttelseslinje ved Himmelbjerget kan nemlig gøre det særdeles svært at udleve helhedsplanens idé om bjerghytter til overnatning og et søbad samt et nyt havneanløb.

Det fremgår af de to fredninger, at der ikke må opføres bygninger uden en dispensation fra Fredningsnævnet. En søbeskyttelseslinje for Julsø ved Himmelbjerget betyder blandt andet, at det er ulovligt at ændre terrænet eller bygge indenfor 150 meter af bredden.

Denne lange vandresti af træ er et af elementerne i helhedsplanen fra Skanderborg Kommune. Foto: Labland Architects/Skanderborg Kommune Foto: Labland Architects/Skanderborg Kommune

Hovsa-løsning - ikke wauw-løsning

Den lokale formand for Danmarks Naturfredningsforening i Skanderborg, Tina Fleischer, er mildt sagt forundret over byrådets fremgang i forhold til helhedsplanen.

- Det er tankevækkende, at det er sket, som det er sket. Vi er ikke blevet hørt, selvom fredninger er vores område. Det virker som om, de har hastet en helhedsplan igennem. Det virker som en hovsa-løsning frem for en wauw-løsning, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Helhedsplanen er smagløs, og det er pinligt, at de ser stort på fredninger, og det er pinligt, at de har holdt det hele for sig selv. Hele forløbet har været klodset. De får meget, meget svært ved at gennemføre projektet.

Anders Laugesen er også klar i mælet tasterne i et facebookopslag, hvor han blandt andet skriver følgende:

'Det udtrykker respektløshed for skatteydernes penge at bruge 300-400.000 kroner på en helhedsplan, som ikke engang er lovmedholdelig og har taget højde for restriktive fredninger og søbeskyttelseslinier.'

I forbindelse med udarbejdelsen af helhelsplanen har en styregruppe nedsat af Skanderborg Byråd betalt firmaet Labland Architects cirka 300.000 kroner for at skabe en vision for et fremtidigt himmelbjerg.

Med helhedsplanen vil man tilfredsstille turister, der hurtigt suser forbi som en amerikansk krydstogtturist. De vil have oplevelsen serveret. Anders Hougaard, Ry-borger og initiativtager til facebookgruppen 'Folkets Bjerg'

I helhedsplanen finder man også såkaldte 'landskabelige støttepunkter'. Foto: Labland Architects/Skanderborg Kommune Foto: Labland Architects/Skanderborg Kommune

'Himmelbjerget mangler en helhedsoplevelse'

Helhedsplanen blev i slutningen af maj enstemmigt vedtaget af Skanderborg Byråd.

Idéen med helhedsplanen er at udvikle stedet som turistattraktion samt at 'formidle naturoplevelsen bedre'.

Det skal blandt andet ske med elementer som infohuse, portaler, landskabelige støttepunkter, en lang vandresti af træ, terrasser og udkigsplatforme.

Himmelbjerget anno 2018 mangler en samlet fortælling og en helhedsoplevelse, fremgår det af helhedsplanen, hvor man blandt andet kan læse følgende passage:

'Bjerget forstærkes til et brand og et sted med wauw-effekt. Her skal man have lyst til at tage en selfie, der derved bliver en del af markedsføringen.'

Man får en berusende følelse, når man er på Himmelbjerget, mener Anders Hougaard, der er indædt modstander af byrådets helhedsplan.

Folkelig modstand mod helhedsplan

Helhedsplanen har allerede mødt stor modstand - ikke mindst af Ry-borgeren Anders Hougaard, der er initiativtager til facebookgruppen 'Folkets Bjerg', der lige nu tæller små 1000 borgere.

I et interview med TV2 ØSTJYLLAND den 27. juni sagde Anders Hougaard blandt andet, at Himmelbjerget har en helt unik udstråling og historie, og at man får en berusende følelse, fordi man er i naturen på naturens egne præmisser.

- Med helhedsplanen vil man tilfredsstille turister, der hurtigt suser forbi som en amerikansk krydstogtturist. De vil have oplevelsen serveret. Hvis du går hen til en udstillingsplatform, kan du tage en selfie og sende hjem til dine venner. Men med den slags indgreb begrænser man muligheden for at udforske, lød det fra Anders Hougaard.

Byrådsmedlem Anders Laugesen har ifølge sit facebookopslag skrevet til kommunens økonomiudvalg og 'anbefalet udvalget, at udvalget tager affære og får arbejdet med helhedsplanen tilbage på sporet hurtigst muligt.'

'Kom nu på banen byråd; ingen fonde vil støtte en kommune, som ikke vil anerkende, at der er blevet begået pinlige fejl i Himmelbjergsagen', lyder det fra Anders Laugesen.

TV2 ØSTJYLLAND arbejder fredag på at flere kommentarer til sagen om den nu måske kuldsejlede helhedsplan for Himmelbjerget. En helhedsplan, der altså har kostet kommunen og skatteyderne et sted mellem 300.000 og 400.000 kroner.