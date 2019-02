Lokale undrer sig over nyt trafiklys - kommune erkender fejl

Mange trafikanter på Aarhusvej i Randers har undret sig over en ny lysregulering i krydset ved Bøsbrovej og Kristrupvej. I gruppen 'Facebook Randers' er budene på, hvad den skal gøre godt for mange.

Det er meningen, at den højre svingbane skal kunne bruges af busserne, når de skal ligeud, for at undgå forsinkelser på Aarhusvej. Men signalet er blevet tændt for tidligt. Grethe Helledie, Randers Kommune

- Det er spejlsignaler, det er for, man kan se sig over skulderen og ikke være bange for, modkørende kører ind foran dig, når du sidder og kikker efter en cyklist, lyder et bud.

- Det er et til letbanen, de er bare i god tid, for de henter erfaringen fra Aarhus, foreslår en anden.

Langt de fleste tror dog, at lyssignalet er tiltænkt busserne, og flere forventer, at der kommer en busbane.

Krydset ligger i den sydlige del af Randers - dog ikke langt fra centrum og Randers Bro. Foto: Google Maps

Får længere grønt lys

Flertallet har til dels ret, lyder det fra Randers Kommune.

- Det er meningen, at den højre svingbane skal kunne bruges af busserne, når de skal ligeud, for at undgå forsinkelser på Aarhusvej. Men signalet er blevet tændt for tidligt, og det beklager vi, siger sektionsleder hos Vej og Trafik, Grethe Helledie, til TV2 ØSTJYLLAND.

På den måde får busserne grønt i længere tid end de øvrige trafikanter. Der skal dog først fjernes en helle, sættes skilte op og afmærkes på kørebanerne, før ordningen kan tages i brug.

Hurtigt muligt håber kommunen dog på, at det kan ske.

Tip gerne kommunen

- Lyssignalet er blevet tændt, fordi den del af entreprisen var færdig nu, siger Grethe Helledie.

Flere signalanlæg i Randers bliver skiftet for at prioritere busserne.

Sådan kommer det til at se ud, når hverken busser eller de øvrige trafikanter må køre ud i krydset.

Grethe Helledie er glad for, at trafikanterne er opmærksomme. Dog måtte de meget gerne have tippet Randers Kommune via app'en 'Giv os et praj', så man havde opdaget fejlen noget før.

- Tirsdag eftermiddag bliver der sat afskærmning på, der først tages af igen, når vi er klar, siger sektionslederen.