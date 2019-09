Lokal virksomhed har produceret fly og våben i 50 år

En lidt særlig fødselar har i dag nået et skarpt hjørne.

For 50 år siden åbnede en lille virksomhed op i udkanten af Grenaa. I dag er virksomheden vokset en del, men adressen er stadig i udkanten af Grenaa.

Det er teknologivirksomheden Terma, der startede i 1969 som Per Udsen Maskinfabrik. Dengang byggede de flydele til Saab Draken-flyene.

det er rigtig spændende at have været med til hele den rejse op igennem. Lisbeth Hesse Rygaard, direktionssekretær, Terma

Lars Stenbakken var med fra begyndelsen:

- Den første gang, jeg var med inde i hallen, der var intet derinde, undtagen gulv. Det var rent gulv, fortæller Lars Stenbakken til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Svenskerne ville kun have folk, som ikke havde haft med metal at gøre. Det blev helt fra bunden med tegningslæsning og boren i træklodser og helt, helt fra bunden.

For ham har stedet en helt særlig plads i hjertet.

- Man er sgu lidt stolt af det. At man har været med til at bygge det op helt fra starten. Jeg synes, der var et rigtig godt sammenhold og har altid været det herude, sigere Lars Stenbakken.

Lars Stenbakken er en af de godt tyve medarbejdere, der var med til at starte Terma op for 50 år siden.

I dag markerede Terma den runde dag med F-16 fly både til lands og i luften - Flyvevåbnet kiggede nemlig kort forbi i deres fly.

i 1976 rullede den første store ordre ind - og det samme gjorde medarbejderen Lisbeth Hesse Rygaard:

- Jeg blev ansat i 76, da Danmark gjorde århundredets våbenhandel, da de købte store F-16. Og så har jeg været så heldig, at jeg har været med til to århundredes våbenhandler, for jeg var her jo stadigvæk i 2016, da Danmark købte 35, så det er rigtig spændende at have været med til hele den rejse op igennem, siger hun.

Rækker ud efter stjernerne

I 1999 ville firmaet nå stjernerne, da de havde andel i satelitten Ørsted, der fik en levetid noget længere end forventet. I dag er den slukket, men den er stadig derude.

I dag operer Terma inden for atmosfæren. De bygger ikke selv fly, men forskellige dele til dem. Eksempelvis en pylon til en F-16, og netop den type har fabrikken i Grenaa fremstillet omtrent 14.000 af.

Nu er øjnene dog rettet mod den næste store satsning - F-35.

- 95 procent af det, vi laver herude, det er F-35, fortæller Jørgen Laursen, der er administrerende direktør i Terma Grenaa, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og med nye fly og større produktion kommer også flere medarbjedere.

- I år skal vi have 50 nye medarbejdere ind, og vi har fået 25 ind, og vi tror på, at vi også nok skal f de sidste 35 ind, fortæller direktøren.

Den runde fødselsdag blev fejret med F-16 fly både på land og i luften.