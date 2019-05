Lokal SF’er slår Margrete Auken i sin egen kreds: - Jeg er stolt over opbakningen

Den tidligere borgmester i Syddjurs Kommune, Kirstine Bille (SF), har haft et rigtig godt valg i sin egen kreds, Djurskredsen.

Ikke nok med at hun er den politiker, der med 2.711 stemmer har fået næst flest personlige stemmer i kredsen, har hun også slået partiets spidskandidat Margrete Auken, som har fået 2.068 personlige stemmer i kredsen.

- Jeg kan da kun være stolt over, at Djurskredsen ved hvem jeg er og åbenbart synes, jeg er troværdig, siger Kirstine Bille til TV2 ØSTJYLLAND.

De mange personlige stemmer på Djursland er dog langt fra nok til, at Kirstine Bille bliver valgt ind i Europaparlamentet.

Partiet er gået frem i forhold til sidste valg, og har fået et mandat mere. Det ene går til Margrete Auken, mens det andet ifølge prognoserne formentlig går til Kira Marie Peter-Hansen eller Karsten Hønge.

- Jeg kan jo ikke bruge mine personlige stemmer til så meget andet, end at være glad for, at jeg har bidraget til, at SF har fået et mandat mere, og det er så fantastisk, at vi bliver styrket i EU, siger Kirstine Bille.

Lige nu venter Kirstine Bille på at resten af de personlige stemmer tælles op. Det endelige resultat er formentlig klar sidst på eftermiddagen.