Lokal politiker får kanonvalg i Randers

Den tidligere Randers-borgmester Michael Aastrup Jensen (V) har fået et godt valg.

De personlige stemmer i de to Randers-kredse er talt op, og tilsammen har 8.369 randrusianere sat deres kryds ud for hans navn.

Læs også Se listen: Disse østjyske politikere blev valgt ind

- Jeg er rigtig stolt og glad for den voldsomme opbakning, for jeg har prøvet at gøre det til min mærkesag at være den lokale, siger Michael Aastrup Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Under hele valgkampen gjorde han en dyd ud at gøre opmærksom på, at han bor i det østjyske og hører til lokaleområdet.

- Jeg kæmper for vores del af Danmark, og det har åbenbart vundet genklang for en lang række borgere rundt omkring, siger han.

01:29 VIDEO: Michael Aastrup Jensen lagde i dag vejen forbi TV2 ØSTJYLLAND's valgcafé. Luk video

Selvom Venstre som bekendt mistede statsministerposten, så går mandatantallet frem. I Østjylland går de frem med to mandater, mens de på landsplan går frem med hele ni mandater.

- Jeg havde frygtet, at der var mulighed for, at vi gik et mandat tilbage i Østjylland, så vi er så glade for vores resultat, selvom vi ikke vandt, siger han.

Bor lokalt

Til dagligt bor Michael Aastrup Jensen med hustruen og sine to små børn i Assentoft, hvor han også er opstillet og valgt.

00:44 VIDEO: Michael Aastrup Jensen var som en af de første folketingspolitikere på Rådhustorvet i Randers få minutter efter, at valget var udskrevet. Luk video

Selvom det kræver, at han pendler til og fra København, mener han, at det er hele præmissen for, at man kan fungere som lokalt folketingsmedlem.

Tidligere i valgkampen var Michael Aastrup Jensen ude og påpege, hvorfor det er vigtigt at høre til det område, hvor man stemmer.

Læs også Politisk ordfører taler østjysk bopæl ned - partikollega taler den stolt op

- Jeg kender til mange sager på en helt anden måde, fordi jeg bor i lokalområdet, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ikke nyt, at Michael Aastrup Jensen er populær i Randers. Tilbage i 2001 blev han i en alder af 25 år valgt som borgmester i byen. Det er den næstyngste borgmester nogensinde, kun overgået af Christina Krzyrosiak Hansen (S) i Holbæk Kommune.