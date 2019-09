Lokal musikskole hylder ikoner med stort show

Det er i dag præcis et år siden den folkekære spillemand, Kim Larsen, afgik ved døden.

I den anledning hyldede lærerne fra musikskolen i Odder mandag aften både ham og den afdøde forfatter, Benny Andersen, ved at lægge stemme og instrumenter til de to herrers tekster.

- Det er to dejlige spillemænd, det er dansk og dejligt, og uanset om du er 10 år eller 90 år, så kan du synge med, siger Steen Hattesen, der er skoleleder på Odder Musikskole, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hyldesten mundede ud i en stor koncert, hvor publikum kunne høre numre som “Rabalderstræde” og “Hilsen til forårssolen”. På scenen i Pakhuset i Odder stod 15 lærere fra Odder Musikskole, som i alt sang 20 sange, og undervejs fortalte de også røverhistorier om de to hovedpersoner.

Publikum kom langvejs fra

Blandt publikum sad blandt andet Kim Bruhn, som havde taget turen helt fra København for at opleve det store show.

- Jeg skulle bare opleve den her originale koncert, hvor skolen har sat et enormt show på benene, og hvor vi får lov til at genopleve mange af de sange, som de to kunstnere har skrevet i de mange år, de har været på banen, siger Kim Bruhn, der arbejder som selvstændig i København, til TV2 ØSTJYLLAND.

Københavneren var især taget til det østjyske for at høre de sange, som Kim Larsen har skrevet gennem tiden.

- Kim Larsen har været med mig hele vejen. Jeg er født og opvokset med Gasolin, og Larsen har været der hele mit liv. Jeg har selv spillet guitar og sunget. Jeg har nok også scoret en enkelt dame på den konto. Og da han sidste år gik bort, der følte vi alle meget med ham. Heriblandt mig selv, siger Kim Bruhn.

Blandt publikum var der også Benny Andersen fans. Heriblandt Mette Lund Christoffersen, der er lærer i Odder.

- Han har betydet rigtig meget for mig. Han er simpelthen min yndlings sprogkunstner. Det er altid ham, jeg griber fat i, hvis jeg skal finde inspiration til en tale eller skrive noget til én, jeg holder af, og Svante ligger altid i baghovedet og minder én om, at livet ikke er det værste, man har, siger Mette Lund Christoffersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Larsen og Andersens betydning

Det er ikke uden grund, at det lige præcis er Kim Larsen og Benny Andersen, musikskolen i Odder valgte at hylde mandag aften. De to herrer har nemlig haft stor betydning for mange de seneste årtier.

Det blev også tydeligt, da Kim Larsen afgik ved døden den 30. september sidste år. Blot en uge efter, var hele 5.000 Kim Larsens-fans på gaden i Aarhus og hylde den folkekære sanger.

Han blev kaldt Danmarks nationalskjald i folkemunde – først kendt som medlem af rockgruppen Gasolin og senere som solist. Han blev 72 år.

Kim Larsen var dog ikke den eneste, der gik bort i 2018. Det gjorde lyriker, pianist, digter og forfatter Benny Andersen også. Han er blandt andet blevet anerkendt med diverse priser for at beherske det danske sprog med humor, underfundighed og skæve synspunkter.

Benny Andersen døde den 16. august i 2018 og blev 88 år.