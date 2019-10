Lokal klub kan være løsningen på scooterproblem

Hensynsløs knallertkørsel i gader og stræder har været et varmt emne i Odder på det seneste.

Nu melder formanden for Odder Motocross Klub sig på banen. Han mener, at problemerne kan løses, hvis de unge får lov at brænde benzin af andre steder end i byen.

- Jeg tror i den grad, at vi ville kunne se en mere rolig adfærd i trafikken, hvis de unge mennesker får afløb for den energi, som de meget naturligt har, siger Klaus Rafael Jensen, der er formand for Odder Motocross Klub, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor skal der findes et andet sted, hvor drengene kan få brændt energien af.

- Den energi, som nogle gange kommer i spil på en scooter midt inde i byen, hvor man ikke kan beherske det og opføre sig ordentligt, den kan man helt kontrolleret bruge ude på en lukket crossbane, siger Klaus Rafael Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Klubformanden er da heller ikke bleg for at erkende, at han måske har noget tilfælles med de unge drenge.

- Jeg er nok et ret godt eksempel på en, der altid godt har kunnet lide de her kræfter, og jeg har selv kunnet mærke, at når jeg udøver den her sport, så er jeg faktisk en bedre bilist og mere rolig i mange andre sammenhænge, siger Klaus Rafael Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan ikke nå ind til den hårde kerne

I forvejen kommer rigtig mange af byens fart-entusiaster i klubben, og ifølge Klaus Rafael Jensen opfører langt de fleste sig pænt.

- Jeg vil vove den påstand, at det ikke er dem, der er en del af vores fællesskab, der opfører sig tåbeligt ude i trafikken. Der er nogle meget få, der går langt over stregen, og dem ved vi, hvem er. Dem har jeg i den grad forsøgt at få fat i, men det er ikke lykkedes, siger Klaus Rafael Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.