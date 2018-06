Lokal bagerkæde købt af Lagkagehuset

Langenæs Bageriet, der har aarhusianske rødder, er blevet købt af den store danske bagervirksomhed Lagkagehuset.

Det er en vemodig dag. Men på den anden måde må jeg sige, at det også er en dag, hvor vi åbner døre Michael Spottag, bager, Langenæs Bageriet

- Vi er for store til at være små, og for små til at være store, siger Michael Spottag til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Med den ejerkreds vi har, så har det ikke været muligt at ekspandere.

I løbet af efteråret vil de seks Langenæs bagerier i Jylland blive slået sammen med de 78 Lagkagehuse i Danmark. Det betyder nye skilte og bagerposer rundt i butikkerne.

Langenæs Bageriet beholder kun navnet på butikken på Langenæs Allé. Den kommer fremover til at hedde: Lagkagehuset Langenæs.

- Vi kommer sammen med nogen, som tænker bagerforretning rigtigt meget, ligesom vi gør, siger Michael Spottag.

Overtagelsen vil ske gradvist henover efteråret.

Michael og Mitzi Spottag, som står bag Langenæs Bageriet, vil blive i faget. De får ledende stillinger i forretningerne.

Kæmpe underskud

Langenæs Bageriet har ikke haft det nemt de sidste år.

Selskabet har flere gange haft et stort millionunderskud, som investorerne fra Eskildsen-familien tidligere har hjulpet virksomheden med at komme over.

Der er seks Langenæs Bagerier i Jylland i henholdsvis Aarhus, Horsens og Vejle. Foto: Google Maps

Sidste år havde selskabet et underskud på 5,7 millioner kroner, mens det året før var på hele 12 millioner kroner.

Brød og kager i mange år

I 1984 startede Hanne og Finn Spottag Langenæs Bageriet i Aarhus midtby. I 1987 udvidede de butikken og bageriet, og Michael og Mitzi Spottag blev en del af bagerikæden.

I 2015 blev Eskildsen-familien også en del af bagerkæden. De er ikke længere en del af virksomheden efter salget i dag.