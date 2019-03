Logistikken skal klappe: Valgansvarlige håber på dobbeltvalg

Senest den 17. juni skal det næste folketingsvalg afholdes. Derfor er man allerede i gang med forberedelserne i Aarhus Kommune, så logistikken klapper på den store dag, uanset hvornår valget udskrives.

- God forberedelse er ofte det halve, for at man lykkes, fortæller chef for borgerservice i Aarhus Kommune, Lene Hartvig Danielsen.

Jeg håber, at det kommer til at falde samme dag, selvom det bliver en lang dag og en kæmpe stor opgave Kåre Graversen, administrativ leder, Højvangsskolen

Torsdag blev valgansvarlige og deres hjælpere klædt på til at håndtere hele processen bag et folketingsvalg, både planlægningen inden, selve afviklingen og den efterfølgende stemmeoptælling.

- Der er mange opgaver i løbet af sådan en dag. Vi er ansvarlige for, at valget bliver afviklet, ud fra de regler og den lovgivning der er, fortæller administrativ leder på Højvangsskolen, Kåre Graversen.

Håber på dobbeltvalg

Der bliver i forvejen afholdt Europaparlamentsvalg den 26. maj, som i sig selv kræver en masse forberedelse. Selvom et dobbeltvalg vil kræve omkring 2000 frivillige, skal der løftes et endnu større logistisk arbejde, hvis de to valg falder på forskellige datoer.

Vi har rigtig meget brug for, at den aarhusianske befolkning melder sig til at give en hånd Lene Hartvig Danielsen, chef for borgerservice, Aarhus Kommune

Derfor håber både Lene Hartvig Danielsen og Kåre Graversen, at det bliver et dobbeltvalg.

- Jeg håber, at det kommer til at falde samme dag, selvom det bliver en lang dag og en kæmpe stor opgave, fortæller Kåre Graversen.

- Rent administrativt vil jeg foretrække, at valgene falder samme dag, så jeg håber og tror på, at det bliver et dobbeltvalg den 26. maj, fortæller Lene Hartvig Danielsen.

Helt lavpraktisk skal der være styr på mange ting for at afholde et valg. Der skal blandt andet være nok borde og stole, sikres aftaler med trykkere af stemmesedler og være styr på særlige faciliteter for folk med funktionsnedsættelse.

Redskaber som disse fingerdutter til stemmeoptælling og specielle tuscher til synshandicappede er en del af de lavpraktiske ting, der skal være styr på til et valg.

Brug for frivillige borgere

Derfor har valgstederne også brug for, at frivillige kræfter træder til.

Det er et fantastisk fællesskab, og valget er demokratiets festdag, hvor vi alle har mulighed for at gøre en forskel Lene Hartvig Danielsen, chef for borgerservice, Aarhus Kommune

- Vi har rigtig meget brug for, at den aarhusianske befolkning melder sig til at give en hånd. Det er hele forudsætningen for, at vores demokrati virker, fortæller Lene Hartvig Danielsen.

Selvom en valgdag - særligt ved et dobbeltvalg - er lang, er der flere positive sider ifølge Lene Hartvig Danielsen.

- Det er et fantastisk fællesskab, og valget er demokratiets festdag, hvor vi alle har mulighed for at gøre en forskel.

Faktisk blev Danmark kåret til at have den bedste valgafvikling på verdensplan i 2016.

Allerede nu kan man melde sig som frivillig til det forestående valg på Aarhus Kommunes hjemmeside.