Løvfald forstyrrer letbanen: Flere afgange aflyst

I Danmark er efteråret lig med løvfald. De flotte gule og rødlige blade, som falder af træerne. Og nu viser det sig, at de små uskyldige blade kan skabe mere ravage, end man lige skulle tro.

Løvfaldet har nemlig været skyld i, at Letbanen torsdag har måtte køre med reduceret drift på strækningen mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby.

Normalt kører vi strækningen seks gange i timen, men vi har været nødt til at reducere det til fire, fordi løvfaldet driller skinnerne. Jens Velling, kommunikationschef, Aarhus Letbane

- Normalt kører vi strækningen seks gange i timen, men vi har været nødt til at reducere det til fire, fordi løvfaldet driller skinnerne, fortæller kommunikationschef ved Aarhus Letbane, Jens Velling, til TV2 Østjylland.

De mange nedfaldne efterårsblade forstyrrer letbanen.

Udfordringer på en bestemt strækning

Letbanen kører på i alt tre strækninger, og problemerne er altså kun på en af strækningerne, påpeger Jens Velling.

Det vil sige, at man som passager ikke skal regne med aflysninger på strækningerne mellem Aarhus og Odder samt Skejby og Lisbjerg.

Det er nemlig kun det store og tunge af letbanetogene, som er problemet, og det er på strækningen Aarhus H til Aarhus Universitetshospital i Skejby

- Det er et kendt problem, at bladene chikanerer togskinnerne, og derfor gør vi allerede en forbyggende indsats, men det særlige i år er, at det store tog har vist sig at have nogle egenskaber, som gør, at vi skal gøre en ekstra indsats her, fortæller Jens Velling.

Aarhus Letbane fortæller, at de mangler godkendelse på de små tog, og når de har fået den, så har de ikke problemet længere.

- Vi arbejder på flere metoder til, hvordan vi kan rense skinnerne, siger han.

Det er på strækningen Aarhus H til Aarhus Universitetshospital i Skejby, at der er færre afgange. (Arkivfoto). Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

Fire afgange i stedet for seks

Det er især på strækningen op ad Randersvej, der driller.

- Det er på den stejleste strækning, at det giver problemer. Vi arbejder på flere metoder blandt andet med at spule skinnerne, børste dem og slibe dem.

Aarhus Letbane starter fredag dagen ud med færre afgange, men håber på, at de hurtigt kommer på det normale antal afgange.

Vi starter ud med fire afgange hver vej på den indre strækning fredag, men vi håber at kunne komme hurtigt op på de seks afgange igen. Jens Velling, kommunikationschef, Aarhus Letbane

- Vi starter ud med fire afgange hver vej på den indre strækning fredag, men vi håber at kunne komme hurtigt op på de seks afgange igen, fortæller Jens Velling.

Rådet til brugerne er at holde sig opdateret.

- Det gode råd må være, at de tjekker rejseplanen og midttrafiks hjemmeside. Der bliver der løbende opdateret ændringer i køreplanerne, fortæller kommunikationschef ved Aarhus Letbane.

