Løsning på vej: Letbanen får lov til at overnatte centralt i Grenaa

Hvis letbanen overnatter i Grenaa om natten, så slipper letbanen for en tom tur hver morgen for at nå frem til den første morgentur fra Grenaa. Det giver god mening.

Det er både Norddjurs Kommune og Aarhus Letbane enige om.

Herfra har det så knebet med at indgå en endelig aftale. De to parter har vendt og drejet, hvor letbanetogsættene skal stå om natten, og hvem der skal betale for gildet, hvis placeringen skal flyttes.

I går kom miljø- og teknikudvalget fra Norddjurs Kommune frem til deres endelige konklusion.

Letbanen får midlertidig opstillingsplads i umiddelbar forlængelse af Grenaa Station, mens politikerne vil Aarhus Letbane til at lave en permanent løsning lidt længere væk fra stationen.

Ja til en midlertidig løsning lige ved Grenaa Station, men kun på betingelse af, at Aarhus Letbane selv etablerer og finansierer en permanent løsning i området ved banelegemet bag ved Netto - godt 100 meter tættere på havnen.

- Det er Aarhus Letbane, som har ønsket at finde et sted til deres togsæt. Så er det også mest fair, at det er dem, som selv etablerer og finansierer en opstillingsplads, siger Aleksander Myrhøj (SF), medlem af miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune.

Kan dele byen op

Det er planen, at letbanen skal køre fra Grenaa i løbet af foråret, og Aarhus Letbane har gjort det klart, at togsættene skal kunne parkere i Grenaa fra april måned.

Letbanen vil helst have en permanent løsning i umiddelbar forlængelse af Grenaa Station. Det kan betyde, at jernbaneovergangen til Åbyen skal flyttes.

Den løsning er hverken forvaltningen eller politikerne i Norddjurs Kommune glade for. I sagspapirerne står der blandt andet:

- Den foreslåede opstillingsplads vil udgøre en væsentlig visuel og fysisk barriere gennem det centrale byudviklingsområde langs Åbyen, skriver forvaltningen og uddyber:

- Det vil definitivt afskrive muligheden for på længere sigt at udvikle området til et niveaufrit torveområde mellem Grenaa Station og Åbyen.

Det er overgangen her fra stationen i Grenaa til boligerne i Åbyen, som måske skal flyttes, når letbanetogsættene parkerer på området om natten. Foto: Google Street View

Derfor opfordrer miljø- og teknikudvalgets formand, Jens Meilvang (LA), også til, at Aarhus Letbane overvejer, om de på sigt kunne parkere togene i industrikvarteret Hessel, hvor der også kommer et letbanestop.

Aarhus Letbane: Vi afventer sagsbehandlingen

Gårsdagens beslutning vil Aarhus Letbane ikke forholde sig til, før sagen har været forbi kommunalbestyrelsen til en endelig behandling.

- Det er ikke færdigbehandlet i Norddjurs Kommune og i respekt for det politiske proces, så vil vi ikke kommentere endnu, siger kommunikationsdirektør i Aarhus Letbane, Jens Velling.

Formanden for miljø- og teknikudvalget, Jens Meilvang (LA), forsikrer dog, at indstillingen fra politikerne ikke ændrer sig.

- Det vigtigste er selvfølgelig, at vi får letbanen op og køre, og jeg kan sagtens se det fornuftige i, at togene også kan holde i Grenaa om natten, men vi skal ikke betale regningen for det, siger Jens Meilvang.

Jeg skal spå i kaffegrums og spørger stjerner, men jeg kan ikke ikke sige, hvornår den kører. Aleksander Myrhøj, miljø- og teknikudvalgsmedlem, Norddjurs Kommune, SF

Om Aarhus Letbane er villig til at betale for at flytte opstillingspladsen nogle hundrede meter længere væk, vil Aarhus Letbane heller ikke kommentere på endnu.

Mindre generende bag Netto

Der er ikke langt fra den midlertidig placering, som politikerne har accepteret og hen til deres forslag om en permanent løsning godt 100 meter længere fra stationen.

Argumentet er dog, at placeringen vil være mindre generende, og det vil ikke blokere for overgangen til Åbyen på samme måde.

Det er letbanetog af typen Stadler Tango, som skal køre fra Grenaa.

Derfor håber SF'eren Aleksander Myrhøj også, at Aarhus Letbane er klar på den løsning.

- Vi har været fleksible og imødekomne i forhold til placeringen. Vi forventer også, at de er fleksible, siger han med håbet om, at letbanen snart får sin første tur fra Grenaa:

- Jeg kan spå i kaffegrums og spørge stjerner, men jeg kan ikke fortælle dig, hvornår den præcist kører, men jeg glæder mig til, at den kommer i gang. Det vil gøre livet nemmere for rigtig mange pendlere og studerende.