Løsning er på vej for lukningstruede busruter

Region Midtjylland skal spare 50 mio. kr. på de regionale busruter, og har samtidig sat 10 mio. kr. af i en buffer. Nu er et flertal blandt de valgte politikere dog klar til at bruge sidstnævnte til at redde flere ruter.

Et forslag fra Dansk Folkeparti om at omdanne i alt syv ruter – heriblandt fire fra Østjylland - til såkaldte uddannelsesruter ser nemlig ud til at møde opbakning.

- Vi vil gerne redde de familier i provinsen, der fortsat skal sende deres børn med bus til ungdomsuddannelser i byerne. Derfor giver vi tilskud til kommunerne, så de kan bevare nogle af de ruter, siger regionsrådsmedlem for DF, Steen Thomsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Helt konkret er regionen parat til at give penge til, at kommunerne kan fortsætte med uddannelsesruter med en afgang om morgenen og to om eftermiddagen.

Det er disse ruter, som regionspolitikerne ønsker at redde. De er udvalgt, fordi der er flest unge, som bruger netop dem. Foto: Region Midtjylland

Løser ikke alle problemer

Midlerne til at drive ruterne resten af dagen skal kommunerne selv finde.

- Jeg er helt med på, at det her ikke løser alle de udfordringer, der kan komme, hvis ruterne lukker. Men jeg har fået mange henvendelser fra frustrerede borgere med børn på uddannelser, som vi gerne vil hjælpe, siger Steen Thomsen.

Jeg er helt overbevist om, at de øvrige partier også bakker op. Ingen vil vel tale imod, at unge kan komme i skole Steen Thomsen (DF)

Han ved, at Venstre og Socialdemokratiet vil bakke op på morgendagens regionsrådsmøde, hvor forslaget skal til debat.

- Og jeg er helt overbevist om, at de øvrige partier også bakker op. Ingen vil vel tale imod, at unge kan komme i skole, lyder det fra Steen Thomsen.

Løsningen hilses velkommen fra de borgere, der tidligere har kæmpet imod rutelukningerne.

Går i den rigtige retning

Jens Ulrik Østergaard bor i Tebstrup og har en dreng, der går i 9. klasse i Horsens. Han bruger dagligt rute 107, som er en af dem, der nu står til at kunne blive reddet.

- Det er da glædeligt at høre, at det går i den rigtige retning. Det, der stadig er uvist, er jo, hvordan den bliver dækket i dagtimerne. Der må vi jo vente på reaktionen fra Skanderborg og Horsens Kommuner, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

For ja, ganske rigtigt skal kommunerne nu byde ind med, om de kan bakke op om håndsrækningen fra regionen og selv finde pengene til ruternes øvrige afgange.

- Vi har jo luret, at det kommer ikke til at fortsætte uforandret. Der vil komme ændringer, og det er vi med på. Men vi er meget åbne for, at vi kan gøre tingene anderledes. Men dog er der jo visse behov, som vi gerne vil have opfyldt, siger Jens Ulrik Østergaard.

Ikke udtalt begejstring

Hos Horsens' borgmester, Peter Sørensen (S), bliver forslaget mødt med en lige del begejstring og skepsis.

- Jeg er glad for, at DF haft mulighed for at påvirke det i en retning, hvor man vil køre uddannelsesruter. Det er jeg glad for. Det viser, at der er muligheder, lyder det først og fremmest fra borgmesteren til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi vil gerne være med til at medfinansiere de ruter, der er i risiko for at lukke. Vi sendte et tilbud (til regionen, red.) for seks uger siden, men har ikke fået noget svar. Peter Sørensen (S), borgmester

Han mener dog samtidig også, at uddannelsesruterne på tværs af kommunegrænser hele tiden haft været regionens ansvar, så det er kun en brøkdel af, hvad de burde gøre, som politikerne nu åbner op for.

Horsens Kommune er dog parat til at finde penge til de lukningstruede ruter.

- Vi vil gerne være med til at medfinansiere de ruter, der er i risiko for at lukke. Vi sendte et tilbud (til regionen, red.) for seks uger siden, men har ikke fået noget svar, siger Peter Sørensen.